20 frases para recordar a Diego Maradona un año después de su muerte

Este 25 de noviembre se cumple el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, una noticia que conmocionó a sus seguidores y marcó un hito en el mundo del fútbol.



Los hinchas de Gimnasia y Esgrima, el club que dirigió 'el Diego' al momento de morir, Boca Juniors, Napoli y todos los futboleros del mundo se movilizaron por todos los medios para recordarlo.



Estas son algunas de las frases que dejó el polémico astro del fútbol mundial.

20 momentos icónicos del '10'

"Segurola y Habana 4310, séptimo piso, y vamos a ver si me dura treinta segundos". Así cerraba la discusión Maradona con el recordado Julio César Toresani. Ocurrió en el regreso de Diego a Boca, en octubre de 1995.

Ottavio Bianchi junto a Maradona en Nápoles. Foto: Getty

1. "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".



2. "¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaina?".



3. "No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas".



4. "Me sacaron del fútbol definitivamente, no creo que tenga otra revancha".



5. "A Toresani le dije en la cancha que vivo en Segurola y Habana 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura treinta segundos".



6. "A veces me agarran los bajones, pero pongo El Chavo y se me pasa todo".



7. "Mi mamá me consideraba el mejor del mundo, así que si ella lo dice será verdad".



8. "Miren que me han puesto apodos, pero ‘Pelusa’ es el que más va conmigo porque me devuelve a la infancia en Fiorito. Me acuerdo de los Cebollitas, de los arcos de caña, cuando jugábamos solamente por la Coca y el sándwich. Eso era más puro".



9. "Este no es un partido despedida. Es un partido homenaje. Yo nunca me voy a ir del fútbol".



"LA PELOTA NO SE MANCHA" ⚽



"LA PELOTA NO SE MANCHA" ⚽

El recuerdo a un grande: Diego Armando Maradona murió hoy de un paro cardiorrespiratorio.

10. "Lastima no se le tiene a nadie. Pelear o tener bronca, pero lástima a nadie".



11. "Si le tengo que pedir perdón a alguien es a mis hijas, a mis padres y a la hinchada de Boca porque erré cinco penales seguidos".



12. "Yo juego para vos, mamá".



13. "Shilton, después de muchos años te voy a contar la verdad, fue con la mano (el gol contra Inglaterra)".



14. "Boca jugó a lo Boca y River fue River. Jugó un gran primer tiempo y en el segundo se le cayó la bombacha".

15. "Los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo".



16. "Cuando era chico soñaba con comprarle una casa a mi mamá. Después le compré tres".



17. "Lio (Messi), deja que los demás hablen que vas a ser el mejor de la historia. Eso ol vamos a decidir nosotros cuando acabes la carrera. Hoy divertirte y se feliz con tu familia".



18. "Presión saben quién tiene? El hombre que sale a trabajar a las 4 a. m. Y no puede llevar 100 pesos a la casa. Ese tiene presión porque le tiene que dar de comer a sus hijos, yo no tengo presión".



19. "¡Aguante Boca! Boca, sos el beso de mi mamá".



20. "Trate de ser feliz jugando al fútbol y hacerlos felices a todos ustedes. Creo que lo logré".

