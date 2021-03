En Argentina, el talento viene desde Colombia, dice Diego Latorre

"¿Quizás haya algo que estemos haciendo mal?", se pregunta el exfutbolista y comentarista argentino Diego Latorre, que en su columna de este fin de semana, con motivo del superclásico entre Boca y River, se dedicó a explorar la falencia de creativos en el fútbol argentino, mientras florecen los aportes de futbolistas colombianos.

Latorre se refiere a Juan Román Riquelme y Andrés D’Alessandro como los últimos creativos argentinos argentinos, y de hace dos décadas. Resalta que hoy "su lugar lo ocupan los Cardona y los Carrascal, o antes Quintero, y habría que preguntarse seriamente por qué".



"Que Cardona, Carrascal, Villa y Borré, cuatro futbolistas colombianos, concentren las expectativas de los hinchas no es casualidad y a su vez encierra varios mensajes", dijo.

Latorre habla de esa conexión del futbolista colombiano con el argentino, una relación histórica, desde Di Stéfano.



"Los jugadores de hoy están empapados de esa influencia, así como de los recuerdos de aquella generación que encabezaba el Pibe Valderrama y cuya genética era bien argentina, por eso no es extraño que se sientan cómodos y elijan nuestro fútbol para crecer en sus carreras, ayudados porque el mercado colombiano es todavía relativamente accesible en lo económico para los clubes argentinos", escribió.



Reflexiona que el fútbol argentino debe repensar la manera como explora a sus nuevos talentos, mientra slos que se destacan, los del talento, son los colombianos.



"En esta clase de futbolistas, y también en delanteros como Villa, Borré, en su día Falcao o ahora mismo Londoño, otro chico colombiano que el pasado jueves definió con su gol el superclásico de Reserva, se cree o no se cree, sin términos medios. Todos llegan a Primera con materias que rendir en su desempeño, pero la única manera de aprobarlas es contando con la confianza absoluta del entrenador, y no siempre ocurre", resalta Latorre.



Finalmente, dice que los clubes argentinos tienen fascinación por el talento natural de los colombianos, que pueden destrabarles partidos. Pero cuestiona por qué el protagonismo ya no es de los propios argentinos.



