Piden exhumar el cuerpo de Maradona para hacer prueba de ADN

Un joven que asegura ser hijo de Diego Maradona exigió la exhumación de su cuerpo, recién enterrado, para obtener muestras de ADN y confirmar su parentesco. Mediante su abogado, Santiago Lara hizo el pedido a la Justicia argentina con la finalidad de obtener muestras de ADN y confirmar su parentesco.



Santiago Lara, de 19 años, mediante su abogado presentó una solicitud a los tribunales de la ciudad de La Plata pidiendo que el cuerpo del ‘Pelusa’ sea exhumado y enviado a una morgue judicial, además de poder tener acceso a los resultados de la autopsia y análisis de ADN.



“Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN”, se lee en el documento presentado.



El joven es hijo de Natalia Garat, una modelo con quien se cree que Maradona tuvo una relación de varios años. La madre de Santiago falleció en 2006, a los 23 años, de cáncer de pulmón.



“Antes de su muerte, (Natalia) tuvo que quitarse el ventilador para hablar y le dijo a un grupo de abogados que yo era el hijo de Diego”, comentó Santiago. “Solo quiero saber quién soy. No tengo pretensiones económicas”, agregó, según informó la prensa argentina.



Sin embargo, fuentes consultadas por el portal Infobae dijeron que en la autopsia al cuerpo del ídolo se recolectó una muestra de ADN ante eventuales reclamos filiatorios.



