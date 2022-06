Hace casi un año que Colombia fue eliminada por Argentina en la Copa América y los fanáticos no logran olvidar la controvertida serie de penaltis de aquella noche. Sobre todo porque el arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez se enfrascó en una singular polémica con Yerry Mina, Miguel Ángel Borja y el resto del plantel tricolor por las conversaciones que tuvo antes de los cobros.

La polémica

El partido de julio de 2021 finalizó 1-1, pero el seleccionado colombiano perdió 3-2 en los penales gracias a las atajadas del arquero argentino Emiliano Martínez.

Además de los comentarios sobre las atajadas del arquero a los penales de los colombianos, una de sus actuaciones se hizo viral y fue fuertemente criticada en redes sociales.



El momento se vivió cuando Yerry Mina cobraba el tercer penal de los colombianos, que Martínez logró tapar. Luego de atajar el penal del jugador nacido en Guachené, el arquero hizo un polémico gesto de celebración.



PERO COMO MARTINEZ SE COME A MINA ES IMPRESIONANTE pic.twitter.com/goNBuLIXXo — Tato (@bversalovic) July 7, 2021

Pero antes de ese controvertido momento, justo cuando Mina se acercaba al punto del cobro de los penales, se escucharon algunos comentarios del arquero en un tono de provocación hacia el jugador.



Se pudo escuchar en ese entonces que Martínez le dijo al colombiano: "¿Estás nervioso, eh? Estás nervioso. Mira que te como…”.



Pues bien, en las últimas horas Dibu Martínez explicó las razones de su 'bronca' con Mina. Y, para sorpresa de muchos, la polémica había empezado semanas antes del partido en cuestión.



'No me había gustado lo que hizo Mina'

Los dos jugadores se vieron enfrascados en una polémica. Foto: AFP, FCF

Consultado por lo ocurrido con el central colombiano, durante un evento en Argentina, Martínez comenta de entrada: "Cuando Yerry Mina me golpea en Colombia y quedo un poco desvalecido, en mi segundo partido con la Selección... (sic) y era algo que tenía en mente".



Luego, inesperadamente, hace una pausa y toma otro tema. Pero a lo que se refiere es a un choque que tuvo con el defensor en junio de 2021 durante el 2-2 entre Colombia y Argentina en las eliminatorias al Mundial. Después, viene su confesión:



“(En la Copa América)En el partido anterior contra Uruguay Mina le metió un gol a Fernando Muslera y se puso a bailar. Yo conozco a Muslera y no me había gustado lo que hizo Mina. Así que una vez que le atajé el penal vinieron todos esos recuerdos y bueno... ya saben el festejo", comentó Martínez entre risas y ante los aplausos de su gente.



"CONTRA URUGUAY LE HABÍA METIDO UN GOL A MUSLERA Y HABÍA BAILADO. NO ME HABÍA GUSTADO. CUANDO LE ATAJÉ EL PENAL... VINO EL FESTEJO" declaró Dibu Martínez a la hora de recordar su episodio con Yerry Mina. pic.twitter.com/xL82ako6Vb — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2022

Sobre lo que ocurrió después, Martínez le había dicho al Diario 'Olé': "El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte".

