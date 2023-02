El portero Dibu Martínez fue una de las figuras para que Argentina alcanzara el título mundial el pasado diciembre en Catar.



El arquero de Aston Villa tuvo una atajada espectacular que significó gran parte del título en la final contra Francia.



El controvertido portero recordó esa jugada y mucho más en diálogo con ESPN.



Sobre el título mundial, dijo: "Lo logramos, a nivel colectivo. Muchos jugadores individualmente estuvieron a la altura, chicos que jugaban su primer mundial incluyéndome a mí, supimos sacar la presión a un lado y disfrutar. Obviamente el 10 nos ayudó en cada partido, le decía a Messi que parara de ganar Man of The Match porque lo ganaba todos los partidos, le decía que dejara algo para los pobres (risas). Lo ayudamos y lo acompañamos muy bien, mismo jugadores como Angelito Di María que no había jugado la semifinal ni los cuartos de final y en la final fue nuestro mejor jugador. Necesitas esa gente que se destaque en momentos claves, (Alexis) Mac Allister como jugó en la final y yo cuando salió Di María de la cancha lo aplaudí internamente porque creo que él nos dio la final del mundo”.

El 'Dibu' comentó que Ángel Di María fue determinante para ganar la corona. "Sí, creo que Angelito fue el jugador más determinante en las finales. Lo hizo en el Maracaná, en Wembley jugó un partidazo y en el Mundial tenía una lesión en semifinal o estaba un poco tocado, pero de la manera que jugó la final, la verdad que voy a estar eternamente agradecido a Angelito por como jugó en una final del mundo”.

El penalti y la polémica

La tapadota de Dibu Martínez. Foto: Captura de pantalla

El portero forzó la tanda de penales con una gran atajada al final de la prórroga a Kolo Muani, y de eso también habló.



"Fue una jugada muy rápida, la saca el arquera, la vuelve a sacar Otamendi, el central de Francia controla y la vuelve a meter a la olla como dirían en Argentina, justo le salió un pase perfecto entremedio de Ota y Germán (Pezzella) y me encuentro a Kolo Muani con la pelota picando adentro en el área y en el medio de arco y me va a romper el arco. Entonces intenté atacarlo en diagonal para achicar el ángulo y mostrarle el primer palo, obviamente estiré bien esa pierna y brazo para ese lado rezando que vaya ahí y puse mi cuerpo tan firme que la pelota rebotó fuerte. Son momentos muy rápidos y a veces tienes que tener una cuota de suerte, lo pudimos haber ganado en la contra inclusive. Pero terminó el partido y no me reproché que podíamos haber ganado en los 90, terminé el partido y dije 'qué buen partido de fútbol, fue el mejor partido que jugué en mi vida' ”.



Además, recordó sus penaltis en la Copa América: "Siempre dije que después de la Copa América no sé si lo volvería hacer, yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza. Siempre habrá que adaptarse a las reglas modernas y lo que quiere la FIFA, así que no habrá ningún problema, nos adaptaremos”.

Dibu Martínez Foto: Rodrigo Buendía. Efe

Finalmente, Dibu Martínez lamentó su polémico gesto en medio de la celebración y tras recibir el Guante de Oro, cuando hizo un gesto obsceno mientras estaba mirando hacia la tribuna.

“Fue una boludez que hicimos con los chicos, pero eso es lo único que no estoy orgulloso de haberlo hecho”, aseguró el portero.





