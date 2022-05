Luego de que Kylian Mbappé asegurara que el fútbol en Sudamérica "no es tan avanzado" y que los grandes favoritos en el Mundial de Catar son los europeos, las reacciones de los futbolistas de este lado del planeta no se han hecho esperar.



Luego de que el brasileño Fabinho le respondiera al delantero francés, fue el portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, recordado por su polémica en las recientes eliminatorias, el siguiente en sumarse con su reacción.



'En Colombia, que no podés respirar...'

Dibu Martínez. Foto: EFE

"Bolivia, en La Paz, Ecuador, con 30 grados, Colombia, que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho", le dijo el arquero, sobre las declaraciones de Mbappé, a 'TyC Sports'.



"Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador a ver qué tan fácil es para ellos", concluyó.

Más noticias

DEPORTES

*Con información de Futbolred