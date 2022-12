El exfutbolista chileno Mauricio Pinilla criticó al argentino Emiliano 'Dibu' Martínez al indicar que el arquero de la selección nacional se burló del delantero francés Kylian Mbappé durante los festejos en Buenos Aires por la obtención de la Copa del Mundo.



“¿Quién es para burlarse de Mbappé? ¡Le clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. Seguramente será un ícono mundial”, dijo Pinilla en un programa de ESPN Chile al hacer referencia a los tres goles del delantero francés en los 120 minutos y el de la definición por penales.

Además, destacó que del Dibu “solo se van a acordar que tapó un par de penales”.



Las críticas de Pinilla surgieron tras la actitud del 'Dibu' de mostrar un bebé de juguete con la cara de Mbappé en medio de los festejos de la Argentina el martes 20 de diciembre.



'¿Quién es para burlarse de Mbappé?'

El arquero ha protagonizado múltiples polémicas por su manera de ser.

“Si yo, de arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos. Lo abrazaría, le hago cariño. Aparte, el tipo ya salió campeón en el Mundial anterior”, dijo quien es columnista en el canal deportivo mencionado.



Luego, comparó la actitud de Martínez con la que la selección chilena tuvo cuando ganaron por segunda vez la Copa América. “Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de Messi ni nada. ¿Quién soy yo para burlarme de Messi? ¿Quién es 'Dibu' Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial”, cerró Pinilla.

