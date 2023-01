Una de las imágenes que marcó el título mundial de la Selección Argentina en Qatar 2022 fue la desaforada celebración del portero albiceleste, Dibu Martínez, tras recibir el Guante de Oro como mejor arquero de la Copa del Mundo.

Apenas recibió el trofeo, el Dibu se lo llevó a la entrepierna y lo agarró con las dos manos, en un gesto que generó opiniones divididas. Mientras muchos hinchas argentinos celebraron su irreverencia, mucha gente también calificó esa imagen como una total grosería.

Por qué el Dibu hizo el gesto obsceno con el trofeo



Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, Martínez explicó: "Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va". Sin embargo, no fue la primera vez. Ya había tenido el mismo gesto cuando recibió el premio al mejor portero de la Copa América de 2021 en Brasil.

Dibu Martínez usó el trofeo como símbolo fálico.



A ver quién se ofende ahora. pic.twitter.com/ctuwSH1JWi — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 11, 2021



La actitud del Dibu sigue siendo muy comentada en redes sociales y en los últimos días apareció una imagen de otro personaje mundial caracterizado por su irreverencia. En ella, la cantante Miley Cyrus, vestida muy elegantemente, aparece llevándose un ramo de flores a la entrepierna, de la misma manera que lo hizo el arquero argentino en la premiación del Mundial.



La foto se hizo rápidamente viral en redes sociales y muchos internautas empezaron a celebrar esa actitud, pensando en que la cantante estaba imitando el gesto del protero argentino, a tal punto de que algunos la calificaron como la ‘Dibu Cyrus’.



Sin embargo, no es cierto que la actitud de Cyrus haya sido una reacción a lo que hizo el Dibu en Qatar. De hecho, la imagen es mucho más antigua.



Miley Cyrus se casó con el actor australiano Liam Hemsworth el 23 de diciembre de 2018, en una ceremonia muy comentada en su momento en el que la cantante usó un vestido diseñado por la recientemente fallecida Vivienne Westwood.



Entre las imágenes que Cyrus publicó en sus redes sociales ese día, aparece la foto viral por estos días, con el ramo de flores en la entrepierna. Pero también, otras en la que se lo lleva a la boca o se lo pone sobre su cabeza. Así que, al parecer, lo que resultó siendo esa foto fue una premonición…



