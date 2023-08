Emiliano 'Dibu' Martínez sigue disfrutando del éxito conseguido con Argentina en el Mundial de Qatar. El popular arquero, a la espera de una nueva temporada en la Premier League, permanece como uno de los íconos de la cultura popular en su país tras el título conseguido en la última Copa. Así se percibe en Buenos Aires, donde aún se venden figuras suyas a más de siete meses del tricampeonato.

Y es que la huella del Dibu', mejor arquero del torneo, todavía no se ha borrado. De hecho, en medio de las críticas y elogios que recibió, resaltó la modificación que hizo la International Board del fútbol (IFAB, en inglés) en el reglamento sobre los disparos desde el punto penal.



La norma, que entró en vigencia el primero de julio, es llamada como 'Anti-Dibu', pues busca restringir comportamientos como los que Martínez ha abanderado con notoriedad desde el 2021.



“El arquero deberá permanecer sobre su propia línea de sentencia, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el impacto del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, se lee en el texto de la norma.



Este viernes, el 'Dibu' decidió hablar por fin sobre la ley que lleva popularmente su apodo. Su reacción: un contundente mensaje a la Fifa y los entes que promovieron y aceptaron la normativa.



(Puede leer: Echan a colombiano por pedirle autógrafo a Lionel Messi en Miami: así ocurrió todo).

'Ya somos campeones de todo. La hicieron tarde': Dibu Martínez

Facebook Twitter Linkedin

Dibu Martínez Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

La Copa América de 2021 marcó el punto de no retorno para Martínez. Durante las semifinales, ante Colombia, en Brasilia, fue el héroe tras el empate 1-1. En el lanzamiento de Yerry Mina utilizó incluso una táctica de llamativa presión psicológica, deslizando frases para poner nervioso a su rival (“A vos te conozco”, “Mira que te como, hermano”). El defensor colombiano erró su tiro. En la tanda decisiva de aquella semifinal, detuvo también los lanzamientos de Davinson Sánchez y Edwin Cardona, clasificando a Argentina a la final, en la que luego se impuso 1-0 a Brasil, en el Maracaná.



Luego de ese torneo, con muchas atajadas y escenas repetidas en los penaltis, vino el triunfo en la Finalissima, en junio, ante Italia. Y como colofón, el Mundial, en el que el ‘Dibu’ terminó siendo el mejor arquero del certamen con sus 'cartas'.



Por eso, este viernes, al ser interrogado por la ley 'Anti-Dibu', Martínez declaró en charla con 'Urbana Play': "Me encantó. Siempre buscan una excusa para que el que patea meta el gol. Me da igual, ya somos campeones de todo. La hicieron tarde. Ya atajé lo que tenía que atajar".



Sus palabras se hicieron eco en medios de todo el continente.



(Linda Caicedo: su papá revela lo último sobre su salud en la Selección Colombia).

El funcionamiento de la Ley Anti-Dibu

Ahora, los arqueros deberán limitarse a hacer su trabajo. Es decir, atajar. No podrán influir de ninguna forma en los pateadores. Ni siquiera podrán tirar la pelota lejos, correrle la pelota a los ejecutores o modificar el punto del penal antes del tiro. Tampoco podrán hablar con el árbitro. Tendrán que permanecer en su arco, a la espera del remate.



Los arqueros no podrán influir de ninguna forma en los pateadores. Ni siquiera podrán tirar la pelota lejos, correrle la pelota a los ejecutores o modificar el punto del penal antes del tiro. Tampoco podrán hablar con el árbitro. Tendrán que permanecer en su arco, a la espera del remate.

Más noticias

DEPORTES

*Con información de La Nación, de Argentina.

Del Grupo de Diarios de América

(GDA)