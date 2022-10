La cuarta victoria consecutiva del Chelsea en la 'Premier' le pertenece a Kepa Arrizabalaga, que lo paró todo en Birmingham, entre el asombro del público, la frustración del Aston Villa y el alivio del conjunto londinense, sostenido por el guardameta español; de nuevo protagonista en su equipo y en el fútbol europeo, otra vez definitivo para hacer buenos los dos goles de Mason Mount, que aprovechó sendos errores de su rival, y consolidar a su conjunto en la cuarta plaza de la clasificación.En esa lista de errores, el más evidente: el del Dibu Martínez, arquero del Villa.

Dibu, 'perdido'

Facebook Twitter Linkedin

Emiliano Martínez. Foto: AFP

En el segundo tiempo, de repente, Mason Mount -superada ya la hora de partido- sentenció la victoria, ante el seleccionador Gareth Southgate, en la grada.



Su aparente lanzamiento de falta no habría sido probablemente nada del otro mundo de no ser por el movimiento precipitado, equivocado, del guardameta del Aston

Villa, Emiliano Dibu Martínez, cuyo paso previo permitió un tanto que quizá habría sido evitable, por más parábola que dibujó el balón.



Fue el 0-2. Victoria del Chelsea. Y lamento para el Dibu.



(No deje de leer: Iker Casillas: la historia desconocida detrás de la homofobia en el fútbol).

El gran Dibu. pic.twitter.com/p5NwJStIbi — SON DE LA 🅱️ (@sondelaB5) October 16, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES