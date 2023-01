A poco más de un mes de la consagración de la selección argentina de fútbol en el Mundial Qatar 2022 por penales ante Francia, el exarquero argentino Hugo “el loco” Gatti volvió a criticar la actuación de Lionel Messi en la Copa del Mundo y minimizó su importancia para la obtención del tan preciado trofeo. En cambio, eligió destacar el desempeño de Emiliano 'Dibu' Martínez en el arco.

'Dibu fue más importante que Messi'

El ex arquero se refirió al triunfo de la Selección Argentina Foto: Captura de pantalla

En medio de un álgido debate en torno a la obtención de la tercera estrella en el Mundial a manos de la selección dirigida por Lionel Scaloni, Gatti insistió en que la figura del seleccionado fue el arquero. “El portero (por 'Dibu' Martínez) fue más importante que Messi”, dijo en el programa español El Chiringuito donde es un habitual invitado.



En ese sentido, el exarquero campeón de la Libertadores con Boca justificó: “Tapó las pelotas fundamentales, ganó los penales”. Mientras tanto, el resto de los comentaristas intentaba hacerlo cambiar de opinión.



Sin embargo, se mantuvo firme en sus dichos y profundizó: “El jugador más decisivo fue el arquero, el portero. Durante los partidos no agarró una pelota, si las que iban al arco fueron gol, pero cuando tuvo que aparecer en el minuto final, apareció”.



Asimismo, consideró que el juego de Ángel Di María fue más preponderante que el de Messi, aunque el capitán haya marcado más goles (siete) en todas las instancias y fue elegido el mejor jugador del Mundial. Dijo que “Fideo” “arriba era el más importante” porque “desborda y jugó para el capitán”.



“Para mí Messi no fue fundamental”, sentenció en el debate que rememoraba la victoria albiceleste en Qatar y anteriormente, había dicho que “su Mundial fue relativamente bueno, pero nunca será más que Maradona”.

“Dibu fue más decisivo que Messi en el Mundial”



Además, en otros programas sugirió que no está entre los mejores de la historia: “Primero a Pelé no lo supera nadie y, acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie”. Y sostuvo que pese, a la derrota “Mbappé es el mejor del mundo”.

