El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez y la chilena Christiane Endler están nominados a los Premios The Best a los mejores porteros de 2022 en categoría masculina y femenina, anunció la Fifa.



'Dibu' fue uno de los principales artífices de la Copa del Mundo ganada por Argentina el pasado mes de diciembre en Qatar y ganó el premio al mejor portero en esa cita.



(Shakira y Piqué se dieron una segunda oportunidad, que no funcionó)

(Luto: en brutal accidente muere hija de ídolo del ciclismo, video)



El portero del Aston Villa se disputará este prestigioso premio con el belga Thibaut Courtois, vencedor de la Liga de Campeones con el Real Madrid, y con el marroquí Yassine Bounou, que alcanzó con su selección una histórica cuarta plaza en Qatar-2022.

Explicaciones

Martínez rompió el silencio y explicó por qué tomó la decisión de burlarse de los franceses, una vez se coronó campeón mundial en Qatar.



El golero explicó en France Football lo que hizo, ya en palabras mucho más calmadas.



"No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema. Puedes preguntarle a Giroud (fueron compañeros en el Arsenal de Inglaterra) qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa", dijo.



Y agregó: “Entonces, lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi (involucrando a Kanté, que lo había marcado muy bien). Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracs".



También se refirió al canto a Mbappé con el minuto de silencio: “para Mbappé que está muerto” y al muñeco que cargó en la celebración.

Facebook Twitter Linkedin

Dibu Martínez Foto: Rodrigo Buendía. Efe



“La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido... En ese momento me cayó a los pies un muñeco con la cara de Mbappé, lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles! Cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco! Repito: tengo un respeto enorme por Mbappé. E incluso te digo una cosa: es el mejor jugador francés que vi en mi vida”, afirmó.



Martínez, artífice del título argentino, contó que habló con el francés, que cruzó algunas palabras.



“Después del partido le dije que podía estar orgulloso de sí mismo y mantener la cabeza en alto porque hizo un gran partido y era uno de los mejores jugadores del mundo. También le dije que era un placer jugar contra él, que casi ganó esta final solo. Es un chico con un talento inmenso. Me di cuenta enfrentándolo que es diferente. Cuando Leo deje el fútbol, ganará muchos Balones de Oro”, sentenció.

(Piqué se cruza en la calle con Shakira: así reaccionó la cantante, video)(Piqué, con Shakira en medio, podría ser demandado)

“La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino. Lo agarré durante dos segundos porque me dio risa y lo tiré devuelta. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco!”.



🗣️ Dibu Martínez en @francefootball. pic.twitter.com/Z4Ew2CFoao — dataref (@dataref_ar) February 10, 2023



Deportes