Un batallador incondicional como jugador, un clásico futbolista italiano de los años setenta y ochenta. Vistió las camisetas de Juventus, Roma y Milan, entre otros. Ganó scudettos y Copa de Italia. También integró el seleccionado azzurro en 32 ocasiones, participando en dos Copas del Mundo: Alemania 74 y Argentina 78. Pero por sobre todas las cosas, Fabio Capello fue un señor entrenador, de los más afamados en la década del 90. Milan, Real Madrid, Juventus, Roma, seleccionados de Inglaterra y de Rusia. Una voz respetada.

Hoy, con 76 años, Capello disfrutó del Mundial de Qatar ganado por la Argentina. Seguramente le hubiera gustado que estuviera Italia. Pero no. Son tiempos de reestructuración. Aún así, Capello siempre es una referencia y por eso no se quedó atrás a la hora de analizar el fútbol internacional luego de la Copa del Mundo. En una entrevista para 'Corriere della Sera' habló de todo sin tapujos.



Entre sus temas, el 'Dibu Martínez, a quien cataloga como "un tonto" y "un estúpido".



(Puede leer: ¿Luis Díaz ya tiene reemplazo? Inminente fichaje del Liverpool tras su lesión).

Dibu, 'un estúpido'

Facebook Twitter Linkedin

Dibu Martínez, en una de sus burlas hacia Kylian Mbappé. Foto: Tomada de Tiktok

“Creo que Cristiano Ronaldo se ha buscado este final de carrera por ser un presuntuoso. Y para lo que ha hecho en su carrera, no le honra. No se cuestiona al jugador, sino el momento: era engreído, iba por ahí ofreciéndose sin encontrar a nadie que le creyera. Se ha vuelto un poco pesado para un equipo, una carga”, señaló Capello, sobre Cristiano Ronaldo.



Al que le gustaría mucho la posibilidad de que su compatriota Carlo Ancelotti, actualmente en Real Madrid, termine dirigiendo al seleccionado brasileño en reemplazo de Tité.



“Sería hermoso realmente, una enorme oportunidad para Carlo, pero creo que no sucederá y que prevalecerá el orgullo nacional brasileño por tener un entrenador de su país”.



Comentarista de la cadena Sky Sport, Capello fue consultado por la actitud del director técnico francés, Didier Deschamps, por haber dejado fuera del Mundial a un delantero del calibre de Karim Benzema, por no encontrarse en el estado físico óptimo. Capello admitió que “hice lo mismo con Savicevic antes de la Intercontinental de 1993. En la mañana del partido me dijeron que podía jugar, después de haberlo preparado todo con Raducioiu y, por respeto, no lo dejé jugar. Sentí que lo hice por el bien del equipo”. Curiosamente, tanto Francia como Milan en ese momento, perdieron las finales del Mundial y de la Intercontinental. “¿Crees Fabio que si hubieran estado Savicevic y Benzema, Milan y Francia habrían sido campeones?”, le consultaron, a lo que el exDT italiano respondió: “Tal vez sí”.



Posteriormente, Capello pasó a analizar algunos aspectos del campeón: Argentina.



Consultado por qué le habían parecido las actitudes del arquero Emiliano Dibu Martínez, Capello fue tajante: “Un tonto, un estúpido”, dijo. Se sumó así a unas cuántas opiniones, sobre todo provevientes de jugadores y exfutbolistas franceses, que criticaron severamente las acciones del arquero en los partidos y en las definiciones por penales.

El Dibu Martinez pide aliento, la gente empieza a cantar "el dibu se lo come", cómo si estuvieran jugando en Argentina y no una final del mundo a 13,000km



*Se lo come* 🥵

*Baila* 🕺🏻pic.twitter.com/0Jw46KQezJ — Campeones en Qatar 🇶🇦🏆 (@ArgEnQatar) December 21, 2022

LA NACIÓN, DE ARGENTINA.

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

(GDA)

Más noticias de Deportes