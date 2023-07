La International Board del fútbol (IFAB, en inglés) decidió modificar la regla que rige para los disparos desde el punto del penal. A partir de este fin de semana, los arqueros no podrán distraer de ninguna manera a los ejecutantes. Deberán mantenerse en la línea de sentencia hasta el impacto de la pelota. Las tácticas psicológicas de Emiliano “Dibu” Martínez y otros guardavallas antes de las definiciones desde los doce pasos instaron a los responsables de las reglas a introducir modificaciones para regular el comportamiento de los arqueros.

Se acabó el 'show' del 'Dibu' Martínez

Llamada “ley anti-Dibu”, por el hábito del arquero argentino en este tipo de tácticas (sobre todo utilizadas en la Copa América 2021), la regla 14 tiene un texto nuevo, que entró en vigor a partir de este fin de semana.



“El arquero deberá permanecer sobre su propia línea de sentencia, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el impacto del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, se lee en la normativa.



A partir de ahora, los arqueros no podrán faltarles el respeto ni provocar a los ejecutantes de los penales. Es decir que el ya famoso “Mirá que te como, hermano”, de Martínez a Yerry Mina, de Colombia, en las semifinales de la Copa América de Brasil 2021 hoy sería considerado como una infracción. Y merecería tarjeta amarilla.

Desde este fin de semana los arqueros deberán limitarse a hacer su trabajo. Es decir, atajar. No podrán influir de ninguna forma en los pateadores. Ni siquiera podrán tirar la pelota lejos, correrle la pelota a los ejecutores o modificar el punto del penal antes del tiro. Tampoco podrán hablar con el árbitro. Tendrán que permanecer en su arco, a la espera del remate.

