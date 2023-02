El arquero del Aston Villa, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, está tal vez en uno de los momentos más exitosos de su carrera profesional tras ganar el mundial de Qatar 2022 con la selección argentina.

Jhon Jader Durán Foto: Twitter: @ChicagoFire

Sin embargo, muchos colombianos no lo recuerdan con cariño desde la semifinal de la Copa América 2021 en la que fue figura en la tanda de penales por su talento para taparlos, pero también por la serie de gestos que tuvo.



Principalmente, Yerry Mina fue quien más sufrió con el penal, luego de que Martínez le dijera “Mirá que te como, hermano ", para que el colombiano luego fallara el cobro.



No obstante, el ‘Dibu’ habló de un talento colombiano en medio de una entrevista con 'ESPN' y elogió a Jhon Jáder Durán, con quien comparte equipo actualmente.



“Jhon Durán es muy bueno, muy físico. Con confianza, fuerte, buena zurda, define muy bien y tiene un gran futuro”, dijo en ESPN.



A Jhon Jáder Durán todavía no se le ha abierto el arco en Inglaterra pero ha estado cerca en los primeros 50 minutos que ha cosechado hasta ahora, con lo que espera ganarse la confianza del equipo.



La próxima fecha que tiene el Aston Villa será un encuentro contra el Everton en una nueva fecha de la Premier League.

