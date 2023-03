Emiliano 'Dibu' Martínez no recibió goles este sábado, pero sí muchas críticas. El portero argentino, reconocido por la Fifa esta semana como el 'mejor arquero del mundo' en los premios The Best, fue protagonista en la victoria de su equipo, el Aston Villa, 1-0 contra el Crystal Palace, por la fecha 26 de la Premier League.

Y aunque Martínez al fina del juego dejó su arco en cero, al minuto cuatro del partido el delantero Wilfried Zaha logró vencer su portico tras una brillante jugada, en la que lo dejó 'regado'.



La anotación fue luego anulada, pero las críticas al 'Dibu' no.



El baile al 'Dibu' Martínez

Emiliano Martínez Foto: Efe

Tras un brillante desmarque, Zaha quedó frente al Dibu en el minuto 4.



Atravesando el área grande, el delantero se encontró con el portero argentino. Y, ante su presión, logró eludirlo con un destacado gesto.



Paso seguido, con Dibu en el piso, Zaha mandó el balón a guardar de zurda, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar.



"¡ERA UN GOLAZO! Wilfried Zaha venció al Dibu Martínez en la Premier, pero todo anulado por offside", dijo 'ESPN' compartiendo el video de la jugada por la que critican al golero.



"Bailaron al mejor del mundo", comentan en el clip.

¡ERA UN GOLAZO! Wilfried Zaha venció al Dibu Martínez en la Premier, pero todo anulado por offside. pic.twitter.com/7PuFSeyO8W — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2023

