A mediados de 2021 se jugó uno de los partidos contra Argentina más inolvidables para Colombia, la noche en la que la figura fue Emiliano Martínez, el arquero argentino que atajó los penales de Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

El encuentro no solo fue un golpe duro para los hinchas colombianos en temas de resultados, sino que también generó una gran polémica por ciertos comentarios que Martínez dijo a los colombianos encargados de cobrar los penales, con el fin de intimidarlos.

“Te voy a comer. Lo siento pero te como hermano” y “Estás nervioso. Sí, sí, hacete el boludo que ya te conozco. Te gusta el faranduleo (...) mira que te como hermano” fueron algunas de las ofensivas palabras que dijo el argentino a los cobradores colombianos.

La atajada de Emiliano Martínez a Yerry Mina. Foto: Nelson Almeida. AFP

'Lloré durante toda la Copa América'

En una entrevista para Prime Video, el actual portero del Aston Villa confesó que fue un momento duro a causa de todo el odio que recibió en sus redes sociales y al peso de ser una de las figuras de la competencia.



“Me explotaron las redes sociales después eso, pero lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga para calmarme, porque pasé de tener 700 mil seguidores a 2.4 millones en un día”, fueron las palabras del argentino.

Después de esa noche en la que fue la figura indiscutible por sus atajadas a tres grandes del seleccionado colombiano, lloro mucho, sus compañeros no entendían por qué, si habían pasado a la final.



“En ese momento solo sentía que tenía que llorar. Lloré durante toda la Copa América, era como un niño, tenía muchas emociones. Luego de lo de Colombia, solo sentía que tenía que llorar. Me fui al vestuario y me encontré llorando solo y todos me preguntaban que porqué lloraba si estamos en la final”, reflexionó.



Finalmente, confesó que la final, que fue contra Brasil, la afrontó con tranquilidad gracias a la ayuda de la profesional.



La victoria le significó una gran felicidad, ya que tenían una gran presión: "Argentina no ganaba un torneo así hacía 28 años".

