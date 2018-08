La hora cero de José Pékerman en la Selección Colombia

La renovación del contrato de José Pékerman como técnico de la Selección Colombia sigue en incertidumbre y atraviesa días críticos y definitivos. Este martes puede ser clave porque se posesiona el nuevo comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, con sus tres nuevos integrantes –César Pastrana, Jaime Pineda y Jorge Vélez–, y se estudiaría el futuro del entrenador. Mientras tanto, el ambiente general en torno a la negociación no es favorable y todo apunta a que Pékerman no seguirá en el cargo.

Según personas cercanas al presidente de la Federación, Ramón Jesurún, el miércoles pasado se rompió la negociación que habían adelantado las partes, luego de una serie de encuentros formales e informales que se habrían llevado a cabo en las dos últimas semanas, el viernes 17 de agosto, el lunes 20 de agosto, el viernes pasado, además de otra charla informal. Hoy el proceso de renovación estaría en un “punto muerto”, como lo dijo un informante a EL TIEMPO.



El viernes pasado, hacia las 11 de la mañana, el representante de Pékerman, Pascual Lezcano, arribó a la sede de la Federación y se reunió durante unos 45 minutos con el presidente Jesurún.



Una fuente indicó que en dicho encuentro Lezcano habría entregado una contrapropuesta económica para la renovación, pero otro informante consultado por este diario negó esa versión. Es más, allegados a Jesurún aseguran que entre ayer y hoy estarían defiendo el nombre del nuevo entrenador, que sería europeo.



Este diario consultó a los directivos Pastrana y Pineda, así como a Álvaro González, segundo vicepresidente de la Federación y ‘zar’ del fútbol aficionado (Difutbol). Ellos negaron tener conocimiento de dicha versión. González aseguró, además, que nada se decidirá antes del martes.



El encuentro del viernes pasado fue apenas cinco horas después de que la Federación anunciara que Arturo Reyes, técnico de la selección sub-20, dirigirá como encargado los amistosos contra Venezuela y Argentina, el 7 y 11 de septiembre, respectivamente. Ese hecho cayó como una piedra para el cuerpo técnico, que se enteró por la prensa que no dirigiría estos compromisos.



Reyes recibió el encargo oficial de dirigir y convocar el equipo el miércoles pasado. Sin embargo, desde el día en que Colombia fue eliminada del pasado Mundial de Rusia ya le habían informado que él sería el responsable transitorio para estos juegos.



La convocatoria de jugadores se hará pública mañana, según supo este diario. La Federación, por sí misma y por vía administrativa, adelantó la reserva (o bloqueo) de la gran base de jugadores seleccionables que militan en ligas del exterior.

Posibles puntos de quiebre

Al parecer, habría puntos distantes que supuestamente minaron la relación entre las partes, después del Mundial de Rusia. Uno de ellos sería la diferencia económica. Se ha especulado que en la Federación insisten en no pagarle un peso más al cuerpo técnico con respecto a lo pactado en el contrato que vence el próximo viernes.



Otro de los hechos que aumentó las especulaciones es que el cuerpo técnico no presentó informe deportivo tras la disputa del Mundial. Esto fue interpretado como un signo de desinterés. Además, en la Federación esperan una muestra de parte del cuerpo técnico de querer continuar. “En cualquier empresa si uno quiere seguir, uno va y pregunta si le van a renovar”, dijo una persona cercana a Jesurún. Y mientras tanto, el grupo de Pékerman también espera que sea la Federación la que manifieste si quiere contar con ellos.



Otro punto es la carta que le hizo llegar la Federación a Pékerman a finales de julio, anunciándole la terminación del contrato, lo que fue visto como una ‘confirmación’ de no continuidad, según algunos medios de prensa. Sin embargo, ese documento es un requisito legal de las normas laborales colombianas, según las cuales el empleador le anuncia al empleado que su contrato está por vencer, lo que no quiere decir que no vayan a renovar.

El caso Lezcano

Otro punto es la sombra de Lezcano, a quien se lo acusa de intermediar en negociaciones de futbolistas que debutan en la Selección y luego cambian de equipo. Algo que no ha sido comprobado. Se dice que a Lezcano lo vieron en España en las vísperas de la negociación del traspaso de Jéfferson Lerma al fútbol inglés.

También se ha dicho que el Canal Caracol, dueño de los derechos de transmisión de la Selección Colombia, habría elevado una queja a la Federación por los roles de Lezcano. Este diario conoció que se trató de la postura de un importante periodista y que no hubo protesta oficial.



Jesurún y otros directivos, como González Alzate, han negado que Lezcano cumpla un papel irregular en la Selección.



En esta coyuntura aparece además el escándalo que envuelve a los directivos de la Federación en la presunta reventa de boletería de la pasada eliminatoria; asunto por el que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) levantó pliego de cargos contra los integrantes del comité ejecutivo de la Federación.



Esto se suma al supuesto distanciamiento que ha existido entre las partes, no de ahora, sino desde que salió Luis Bedoya de la presidencia de la Federación. Bedoya está en Estados Unidos en espera de sentencia en el caso de corrupción en la Fifa.

Al parecer, esta nueva directiva no ha tenido ‘sintonía’ con el cuerpo técnico. Una fuente directiva dijo que si Pékerman tuvo tres reuniones con el comité ejecutivo en siete años, no había tenido cuatro.

El plan B

Si pasado mañana no hay acuerdo con Pékerman, todas las versiones apuntan a que los directivos pretenden a un entrenador europeo. En ese escenario se han ventilado los nombres del holandés Guus Hiddink, exseleccionador de Corea, Australia, Turquía, Rusia y Holanda, y del portugués Carlos Queiroz, exentrenador de Portugal, Emiratos, Sudáfrica e Irán. El viernes pasado trascendió otro nombre: Zlatko Dalic, técnico de Croacia, subcampeón del mundo en Rusia. En su momento también se habló del español Roberto Martínez, técnico de Bélgica en el pasado Mundial.



También han sido nombrados técnicos suramericanos como el colombiano Juan Carlos Osorio, quien ha manifestado públicamente su deseo de dirigir a Colombia. Él es, además, candidato para dirigir a la selección de Paraguay.



También se mencionó al argentino Gerardo Martino, quien estuvo cerca del cargo antes de Pékerman, en 2012. Y el otro que se dijo fue Néstor Lorenzo, asistente técnico de Pékerman y quien ha estado durante siete años trabajando en la Selección.



Pasado mañana será el día clave para que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol decidan el futuro de la Selección. Por ahora, la continuidad de Pékerman tiene, al parecer, más sombras que luces.



DEPORTES