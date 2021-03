Día de la mujer: fútbol femenino colombiano es de exportación

Con una liga que está apenas en pañales, con solo cuatro ediciones disputadas, la cifra de jugadoras colombianas en el extranjero es grande: 41 futbolistas hacen parte de diferentes clubes en Europa y América. Ya hay muchas consagradas, como Leicy Santos, del Atlético de Madrid, la mejor latinoamericana de la Liga española, o Yoreli Rincón, hoy en el Inter de Milán y reconocida por la Conmebol como una de las titulares en el equipo ideal de la década pasada. En el Día de la mujer, esta es la historia.



Sin embargo, en muchos de esos casos, las transferencias al extranjero se han dado no gracias a la Liga, sino a pesar de ella, pues muchas deportistas tratan de buscar nuevos horizontes al ver que la competencia en Colombia es corta: hoy solo dos equipos colombianos están en competencia, y no nacional: son Independiente Santa Fe y América de Cali, que participan en la Copa Libertadores femenina.



En el plano local, el panorama no parece que vaya a cambiar, al menos a corto plazo la Dimayor anunció que la edición 2021, que se disputará después de julio, apenas durará mes y medio. Y el argumento que se presentó para la duración del campeonato fue desvirtuado: la entidad le reembolsó al Ministerio del Deporte una parte de los 1.500 millones que había entregado para su realización.

Leicy Santos, jugadora colombiana del Atlético de Madrid.

Este, sin embargo, no es un problema nuevo. “Hacia 2003, 2004, la Federación reorganizó los torneos nacionales y solo había hasta categoría sub-20. Yo tenía 21, ya era vieja... Entonces me dediqué al fútbol sala”, explicó Naila Imbachí, quien, a los 36, juega en San Lorenzo, de Argentina.



Naila Imbachí, con la camiseta de San Lorenzo, de Argentina.

Imbachí llegó a Argentina inicialmente a jugar futsal, deporte en el que es la capitana de la Selección Colombia y que ya le permitió jugar en España, en el Valladolid, durante dos años y medio, entre 2010 y 2012. Finalmente regresó a la cancha grande.



“Nosotras debemos complementar nuestros ingresos con trabajos extras, somos futbolistas y a la vez tenemos que trabajar en otras cosas, para poder sustentar todo el año, el torneo es muy corto”, señaló Imbachí, quien alcanzó a disputar 20 partidos en tres temporadas de la Liga femenina colombiana, con América, Envigado e Independiente Medellín.

Joven con proyección

En ese listado de 41 futbolistas, elaborado por el portal Fémina Fútbol, algunas comeinzan apenas a abrirse campo. Una de ellas es Farlyn Caicedo, quien fue campeona de la Liga con América en 2019 y finalista el año pasado, luego de 37 partidos y 14 goles en cuatro temporadas con las ‘diablas rojas’.



En diciembre, Caicedo aceptó una oferta para jugar en la segunda división de España, en el Pozoalbense.

Farlyn Caicedo juega en el Pozoalbense, de España.

“Al principio no quería irme, pero quedarme en Colombia para jugar un mes, mes y medio, me hizo pensar en qué iba a hacer. Había que abrirme campo”, expresó Caicedo. “Terminé firmando con una agencia y ellos me preguntaron que si quería un equipo en Colombia o en el exterior: me encarrilé por España o Francia, donde el fútbol es más valorado para nosotras las mujeres, en Suramérica es un lío total”, agregó.



En Colombia, el número de clubes que participan de la Liga Femenina ha ido cayendo. Comenzó con 18 en 2017, llegó a 23 en 2018, para luego caer a 20 en 2019 y apenas 13 el año pasado. Aún no se sabe cuántos participarán en la edición de 2021.



Curiosamente, en países como Ecuador y Argentina no solo hay liga, sino que también hay ascenso y descenso. En España hay tres divisiones. “En Colombia tenemos talento de sobra para armar una liga respetable. Pero acá en España las jugadoras se ganaron el respeto y el buen trato por parte de la Real Federación Española. ¿Cómo quieren una liga vistosa en Colombia en solo mes y medio?”, aseguró Caicedo.

En esa misma segunda división española juega Marcela Restrepo, quien pasó por Cortuluá y disputó la Copa Libertadores en la que Atlético Huila defendió el título logrado en 2018. Ese proyecto, el del Huila, era uno de los más organizados y se truncó por temas económicos, según explicaron los directivos del club en su momento.



Restrepo, con 28 partidos jugados y ocho goles anotados en el fútbol colombiano, estaba haciendo pretemporada para jugar la Liga 2020 con el Junior de Barranquilla, cuando terminó aceptando una oferta del Collerense.



“La duración de la Liga creo que sí influyó un poco para decidirme. Empezamos pretemporada con Junior en abril y vino la pandemia. No se definía nada y salió esto. Acá tenemos competencia 10, 11 meses. Por temas de Selección, estar en actividad es mucho mejor”, agregó.



La llegada a equipos del exterior también les permite a quienes se han ido de Colombia tener una estabilidad que acá no está garantizada.



“No todas tenemos la suerte de un contrato por todo el año. Yo solo lo tuve en el primer año de la Liga, cuando estuve en América. En Argentina firmé por un año y acabo de renovar por uno más. Estoy enfocada ciento por ciento en entrenar”, aseguró Imbachí.



“Acá, en segunda división de España, alcanza para vivir cómodamente, no holgadamente. Al hacer el cambio de euros a pesos, pues es buen dinero”, dijo Restrepo, una de las que se abrieron camino afuera.



