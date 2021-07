'Soñamos tanto con lograr esto': Di María

Fue una final soñada para Argentina. La Copa América cambió de sede y se trasladó a Brasil. Llegaron a la final y pensaron que se rompería los 28 años sin obtener título. Lo lograron.



Para ellos fue de ensueño e inmejorable. Messi con la cinta de capitán finalmente pudo levantar una copa con Argentina. Para sumarle al sabor de la victoria fue ante Brasil y en el Maracaná.



El gol de Di María en el primer tiempo fue suficiente para hacer realidad el sueño de los argentinos.



Estas son las declaraciones de Di María tras coronarse campeón con Argentina.



El título. "Soñamos tanto con lograr esto, peleamos tanto y mucha gente nos criticaba. Seguimos estando y dándonos golpes en la cabeza contra la pared hasta que hoy se logró. Ganarle a Brasil en su país... eso estaba dicho".



Su gol. "Antes del partido le dije a De Paul que el lateral se dormía en la marca y salió perfecta la jugada. Terminó como el partido contra Nigeria como en los juegos Olímpicos".



Dedicatoria. "Mis viejos y mi familia siempre estuvo presente, por todos los que nos apoyaron y para todas las personas. Esto da para tener la alegría de seguir estando acá".



Sobre Messi. "Es inolvidable y él me decía que gracias a mí y yo a él. Me dijo que era mi final y la revancha de las que no pude jugar (Chile, Estados Unidos) y todas esas cosas me traen recuerdos. El fútbol es así y las revanchas son de esta forma".



