Para cumplir con una meta en la vida hay que trabajar duro por ella y ese fue el caso de Devis Vásquez, un nombre desconocido para la gran mayoría de los hinchas del fútbol colombiano hasta hace menos de una semana. Hoy es uno de los arqueros del Milan, actual campeón de la Serie A, siete veces ganador de la Champions y un club con 123 años de historia. Y este lunes, Néstor Lorenzo lo convocó a la Selección Colombia.

Los sueños se cumplen

Facebook Twitter Linkedin

Devis Vásquez, portero colombiano Foto: Conmebol

Desde muy joven, Vásquez se puso la meta de jugar en Europa. Y hubo un viaje que le cambió la vida. En 2017 fue a jugar el Torneo Mondiale Giovanile di Calcio Coppa Carnevale, más conocido como el Torneo de Viareggio, en Italia, un festival juvenil que, en esa edición, tuvo 40 equipos de todo el mundo.



Devis fue cedido por Patriotas de Boyacá a Cortuluá para jugar ese torneo, en el que el club vallecaucano enfrentó a Torino, Reggiana y el Rijeka, de Croacia. Actuó en los dos últimos partidos, en los que recibió cuatro goles.



“Cortuluá acostumbra a ir a varios torneos, sobre todo antes de la pandemia viajábamos mucho, a Italia, a Ecuador, y para ese torneo de Viareggio vimos a un arquero que nos llamaba la atención, pero que pertenecía a Patriotas, entonces lo pedimos para que nos acompañara”, recordó Óscar Ignacio Martán, máximo accionista de Cortuluá.



“Lo llevamos porque consideramos que era uno de los mejores arqueros de esa categoría y de esa edad que había en el país, pero luego tuvimos que regresarlo a Patriotas y le perdimos el rastro”, agregó el directivo.



La semilla quedó sembrada. “La primera impresión de Italia me encantó, me enamoró. Tanto que cuando volví de jugar el torneo aprendí italiano, escuchando música, buscando en internet, sin ningún profesor, y cuando volví de Italia a Colombia me propuse volver a Italia de nuevo”, declaró Vásquez a la web de su nuevo club.



Autodidacta, Vásquez se propuso aprender el idioma. Para ello se basó, primero, en la música, especialmente la de artistas como Eros Ramazzotti y Laura Pausini, muy populares en el país a finales de los 90 y comienzos de los 2000, justamente la época en la que nació (lo hizo en Barranquilla, el 12 de mayo de 1998).



(Puede leer: esta es la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos contra Corea y Japón).

Esperar para brillar

No fue fácil el comienzo de Vásquez, que debió esperar muchos años para debutar como profesional. De hecho, se fue de Colombia sin jugar un solo minuto en primera división, con paso por tres equipos.



A Patriotas llegó en 2016, para hacer parte de un equipo sub-20 que hizo mucho ruido y contaba con otros dos jugadores de proyección, Jhon Arias, hoy figura en Fluminense de Brasil, y Cristian Barrios, delantero de buen trabajo el año pasado con el club boyacense, pese al descenso a la B, y hoy refuerzo del América de Cali.



Incluso, Vásquez alcanzó a estar en alguna convocatoria de Selección Colombia sub-20 de Carlos ‘Piscis’ Restrepo, como preparación para el Suramericano de Ecuador, aunque no quedó en la lista definitiva.



“Yo estaba de entrenador de arqueros de Patriotas cuando Devis llegó, un chico de 18 años, 1,93 de estatura, un muy buen muchacho, muy noble, bastante tímido, pero con unas condiciones enormes”, recordó Hebert Armando Ríos, portero de equipos como Once Caldas, América y Santa Fe en las décadas del 70 y 80 y hoy entrenador.



“Devis era muy técnico, pero tenía poca experiencia. Llegó a prueba, pero con esas condiciones y esa estatura me llamó la atención y lo dejamos. Atajó en la sub-20, pero siempre estuvo como tercer arquero en la profesional”, agregó Ríos.



El viaje a Viareggio con Cortuluá no fue la única cesión que tuvo Vásquez con Patriotas. Un año después, el club boyacense lo prestó para que jugara la Copa Libertadores Sub-20 con La Equidad, en un equipo que dirigió Guillermo ‘Flaco’ Rivera y que no superó la fase de grupos, con un triunfo, un empate y una derrota.



Para Devis fue difícil pelear por un puesto en Patriotas debido a su juventud. Apareció 17 veces en el banco de suplentes en la Liga y otras tres en la Copa Colombia los tres años que estuvo en el club, periodo en el que pasaron dos técnicos, Harold Rivera y Diego Corredor.



Hebert Ríos hizo parte de ambos cuerpos técnicos: “Él hizo un gran proceso como tercer y cuarto arquero del equipo profesional. No tuvo la oportunidad de debutar porque trajimos a Álvaro Villete, un arquero uruguayo, y también a Éder Chaux. También estaba Alejandro Otero al comienzo”, explicó.



Ríos destacó una característica que no es común para la estatura de Vásquez: “Era muy fuerte y técnico en el fútbol a ras de piso, era muy coordinado en el fútbol aéreo. Iba muy bien con los pies, tenía un saque espectacular. Pero en el entorno en que estábamos, no tenía la prioridad ni la confianza de todos. Además, por su timidez, le costó mucho, y pasó muchos trabajos con el frío en Tunja”, recordó.

Estampó su firma: Devis Vásquez firmó con Milan hasta el 30 de junio de 2026. Usará el dorsal 77. pic.twitter.com/Yxa3jWGjIz — SportsCenter (@SC_ESPN) January 3, 2023

Córdoba lo ofreció a Boca

A comienzos de 2019, Vásquez salió de Patriotas y le costó encontrar dónde jugar. Fue ofrecido al Deportivo Pasto, pero no hubo la posibilidad de contratarlo. Sin embargo, se encontró con un padrino inesperado: Óscar Córdoba. El propio arquero campeón de la Copa América con la Selección Colombia en 2001 se lo ofreció a Juan Román Riquelme para que lo llevara a Boca Juniors, en 2020.



“A Romi le dije que hay un arquero de 1,93 metros de estatura, Devis Vásquez, que se ha ido al fútbol paraguayo. Román fue muy claro conmigo, me dijo: ‘Mira, Óscar, en este momento tengo el cupo de extranjeros lleno y la expectativa de Boca en este momento es la Copa Libertadores. Apostarle a un chico de poca experiencia el arco de Boca es bastante complicado’ ”, dijo Córdoba en Fox Sports en 2020.



Cuando Córdoba mencionó su llegada a Paraguay, fue el momento en el que los caminos de Vásquez y Guaraní de Asunción se unieron. De nuevo, tuvo que esperar para que le dieran minutos.



El técnico del equipo era el argentino Gustavo Costas, el mismo que fue dos veces campeón con Santa Fe. Vásquez tenía mucha competencia: por delante estaban Gaspar Servio, que era el titular, y Jorge Bava. El 21 de febrero de 2021, Costas, por fin, lo hizo debutar, en un partido que Guaraní perdió por goleada en casa: 0-3 con Olimpia.



Sin embargo, el DT argentino le mantuvo la confianza y tres días después tuvo su debut internacional, en un partido de segunda fase de Copa Libertadores, como visitante, contra el Royal Pari, de Bolivia. Ganaron 1-4. Apenas pudo jugar un par de partidos más antes de volver al banco.



El que le dio, finalmente, la continuidad para llegar a la titular de Guaraní fue el reemplazo de Costas, el español Fernando Jubero.



“Cuando llegué era el segundo arquero, apenas había disputado dos partidos por una enfermedad que tuvo el otro portero. En el 2022 decidimos apostar por él, darle continuidad, y la verdad, muy contento”, le dijo Jubero a Caracol Radio. “Con él siempre conversábamos y él tenía dos grandes sueños, defender a la Selección colombiana y jugar en Europa”, agregó.



Ahora, el cambio de equipo puede traer otros planes. Solo dos arqueros colombianos pudieron jugar en Italia: Córdoba, con el Perugia, y David Ospina, con el Napoli. Libis Arenas, en su momento, fue a Lazio, pero no actuó ni un solo minuto. Vásquez va a abrirse camino.



“Devis puede ser el mejor portero de Colombia, incluso creo que encaja mejor en la Selección que Ospina. ¡Diviértete y disfruta viéndolo jugar en Italia! No defraudará”, escribió Vanessa Córdoba, la hija de Óscar y también arquera, al conocer la noticia del paso de Vásquez al Milan.



A los 24 años, Devis encontró el premio a su paciencia. “Para mí, la principal virtud que tiene es su constancia, las cosas no se dan por casualidad sino por causalidad”, concluyó Jubero.

🇨🇴 Los colombianos que han vestido la gloriosa camiseta del @acmilan:



📌 Mario Alberto Yepes

📌 Jherson Vergara

📌 Cristian Zapata

📌 Pablo Armero

📌 Carlos Bacca

📌 Devis Vásquez 🆕 pic.twitter.com/niGe8mjRtE — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) January 3, 2023

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

SUBEDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @Josasc

Más noticias de Deportes