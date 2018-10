‘Antes de Cristiano y Messi ya existía el clásico’: Valverde

Ante las ausencias de Cristiano Ronaldo, ahora en las filas del Juventus, y el lesionado Leo Messi, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que un clásico sin estas dos estrellas no pierde interés.

En la rueda de prensa previa al clásico que se disputará este domingo en el Camp Nou, el preparador del equipo azulgrana no se fía del Real Madrid que, en su opinión, "cuando está más herido, más peligroso es".



"Antes de Cristiano y de Messi ya existía el clásico. Ya había grandes jugadores, había cochinillos volando, había tensión...El clásico es siempre el clásico", subrayó.



Sí que reconoció Valverde que jugar sin Messi "se hace diferente" porque su equipo tiene "mecanismos interiorizados que hay que cambiar", si bien destacó que sus jugadores "están mentalizados" para jugar sin el argentino.



Afirmó Valverde que la alineación ya la tiene decidida, aunque prefirió no dar pistas sobre si repetirá el mismo once con el que esta semana derrotó al Inter de Milán (2-0).

"Rafinha hizo un buen partido pero el de mañana es otro encuentro diferente. No tengo por costumbre anticipar el once. Ya veremos mañana", apuntó.



Una de las dudas con vistas al encuentro de esta domingo es el brasileño Arthur Melo, que terminó el choque contra el Inter de Milan con unas pequeñas molestias musculares.



"No he hablado con él (Arthur) salvo para comentar el tema del otro día. Es un partido diferente, que lo va afrontar por primer vez, si finalmente está en condiciones", desveló.



Sobre la delicada situación por la que pasa el Real Madrid, que suma cuatro puntos menos que el Barcelona, el técnico del primer equipo azulgrana apostó por la prudencia.



"Venimos de hacer dos buenos partidos y tenemos este último encuentro como colofón a la semana. La clave de la victoria estará en el juego y es en lo que nos tenemos que centrar. El Madrid, cuando está más herido, es cuando más peligroso es. Siempre ha respondido bien aquí cuando ha llegado en situaciones difíciles", recordó.



En este sentido, añadió que el conjunto blanco tiene argumentos suficientes para ganar en el Camp Nou y subrayó que "las crisis en equipos como el Real Madrid o el Barça siempre hay una parte externa que lo hincha todo".



Al ser preguntado por si considera que podía ser el entrenador que provocara el despido de Lopetegui, Valverde respondió: "No, no tengo ese sentimiento. Espero que él tampoco lo tenga por si acaso".



En cualquier caso, dijo desconocer la presión de ser técnico del Real Madrid, pero, con una sonrisa, apuntó que "ser entrenador del Barça tiene un poco de dificultad también".



"Las situaciones extremas las tenemos cada semana. Hay tres partidos y siempre tienes una dificultad. Los entrenadores afrontamos los partidos con la misma sensación que la afrontas siempre", agregó.



Más allá de la actualidad deportiva, el técnico fue preguntado por Ousmane Dembélé que, según captaron unas imágenes de televisión, llegó algo tarde en la previa del partido que el Barcelona jugó contra el Inter de Milán.



"Si llega algún día un poco más tarde no tiene ninguna importancia. En la charla estaba en el sitio justo y en el momento oportuno. Me fijo en la cuestión deportiva y en lo que nos da en el campo", puntualizó sobre el jugador francés.



