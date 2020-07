Detienen al presidente de la Federación Venezolana por 'malversación'

La policía arrestó este lunes al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jesús Berardinelli, bajo el cargo de malversación de fondos públicos, informó a Efe una fuente de la entidad deportiva, después de que el rumor circulase durante toda la jornada de manera extraoficial.

"Sí, es verdad", dijo la fuente de forma escueta para asegurar, posteriormente, que dentro de la propia FVF "no saben mucho" sobre los detalles de la detención, y que en las próximas horas se emitirá un comunicado para fijar posición respecto a la situación.



Un periódico deportivo local informó que la detención de Berardinelli se produjo en el estado de Yaracuy -noroeste-, de donde el directivo es oriundo.



En las redes sociales circula una supuesta orden de aprehensión contra Berardinelli, fechada el día 17 de julio, en la que se le acusa de malversar fondos públicos, forjar documentos ydifamar al exseleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel, con quien mantuvo una relación tirante.



Sin embargo, la Fiscalia venezolana no ha informado de la detención, y tampoco respondió a la solicitud de Efe de confirmar el hecho ni certificar la veracidad o falsedad de la orden de detención datada hace tres días. La semana pasada, la Contraloría General de la República (CGR) anunció la apertura de una investigación contra Berardinelli al tiempo que solicitó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) la suspensión de las transacciones bancarias relacionadas con él. Todo ello, explica un comunicado de la Contraloría,



"obedece a presuntas irregularidades administrativas, en las que se evidencia el manejo irregular de millones de dólares otorgados por el Estado venezolano para el desarrollo de actividades deportivas de la FVF y que no fueron utilizados para tal fin". La CGR informó además de que Berardinelli estaba incurso en una investigación por presuntas irregularidades cometidas "en el ejercicio de sus funciones como primer vicepresidente" de la FVF, cargo que desempeñó hasta marzo pasado cuando asumió la presidencia.

La Federación respondió entonces con un comunicado en el que advertía que ningún directivo maneja las finanzas del ente, que están bajo el cuidado de "funcionarios altamente calificados".



EFE