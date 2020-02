¿Y la plata de las boletas de Federer?, esto dijo la empresa encargada

IMLA de Colombia, empresa organizadora del partido de Roger Federer en Bogotá, que fue aplazado nuevamente por la lesión que sufrió el deportista, dio detalles del proceso de devolución de dinero para los compradores de las entradas.

El pasado 20 de febrero la empresa organizadora fue informada por el equipo de representantes de Roger Federer, que el tenista suizo había sido sometido a una intervención quirúrgica debido a molestias presentadas en su rodilla en las últimas semanas.



Ante esta situación, el partido Federer vs. Zverev en la ciudad de Bogotá programado para el día 24 de marzo del 2020, ha sido oficialmente aplazado.



Con relación a la boletería, IMLA de Colombia informa lo siguiente:



1. Usuarios que compraron su boleta para el evento del 24 de marzo del 2020.

Los usuarios que adquirieron sus boletas para el evento entre el 6 de febrero y el 20 de febrero del 2020 podrán solicitar la devolución del valor total cancelado por su boleta.



Para los compradores vía internet, deben solicitar la creación de caso de solicitud de devolución a través del correo servicioalcliente@tuboleta.com o comunicarse al teléfono 5936300 de la ciudad de Bogotá.



Para las personas que realizaron su compra de manera presencial en los puntos de venta, deben acercarse a cualquier punto de Tuboleta, para solicitar formalmente la devolución del valor total cancelado, presentando su boleta.



2. Usuarios que recibieron invitaciones para el evento del 24 de marzo:

Es importante recordar a los usuarios que adquirieron sus boletas para el partido del 22 de noviembre del 2019, que la no realización del evento fue por causa de fuerza mayor obedeciendo a una orden de Autoridad emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.



En este caso, las devoluciones en dinero no son legalmente exigibles dado que las circunstancias de la no realización del evento correspondieron al cumplimiento de una orden de autoridad.



Se aclara que el proceso de gestión de las invitaciones al nuevo evento, ha sido suspendido y que IMLA de Colombia estará informando a los usuarios sobre una próxima fecha a través de sus canales oficiales.





DEPORTES CON PRENSA DE IMLA