Cinco detalles de la lista de la Selección Colombia para los amistosos

1. Regresan James y Cardona

El último partido en el que se vio a James Rodríguez con la camiseta de la Selección Colombia fue contra Senegal, en el Mundial de Rusia 2018, cuando se fue lesionado del juego. En la primera lista del DT encargado, Arturo Reyes, el entrenador aseguró que se llegó a un acuerdo con el jugador para que terminara su recuperación en Alemania, con el Bayern Múnich. Ahora vuelve a ser llamado el ‘10’ de Colombia, tras estar físicamente al 100 por ciento y con ritmo en el equipo bávaro.

A Edwin Cardona un gesto racista en el juego amistoso contra Corea del Sur, el pasado 11 de noviembre del 2017, le costó una sanción de cinco juegos amistosos sin disputar y por ello se perdió el llamado a la Selección Colombia para el Mundial. Tras terminar el castigo, el DT Reyes vuelve a integrar al volante de Boca Juniors al equipo nacional.



2. 12 jugadores mundialistas

De la base mundialista se mantienen James Rodríguez, Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, David Osipna, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Bacca, Óscar Murillo, Miguel Borja, Mateus Uribe, Dávinson Sánchez y Juan Fernando Quintero, 12 jugadores en total.



3. Cuatro debutantes

Entre las grandes sorpresas de la lista del entrenador encargado, Arturo Reyes, se encuentran los llamados del volante de Santa Fe, Juan Daniel Roa, el arquero del Tolima, Álvaro Montero, el delantero del Huesca de España, Juan Camilo Hernández y el volante del Deportivo de La Coruña, Didier Moreno. Sorprende lo de Roa que en otros momentos tuvo un gran nivel futbolístico como para ir a la Selección, pero actualmente no está en su mejor rendimiento. Hernández y Moreno sí han tenido un nivel regular durante el 2018.



4. Un arquero nuevo

Dentro de esos debutantes sobresale Álvaro Montero, el arquero figura del equipo campeón de la Liga 2018-I, Tolima. El portero ha hecho parte de los procesos de las selecciones juveniles, sin embargo su carrera estuvo lejos del país, y, por ende, fuera del radar del público colombiano. En su regreso a Colombia, el año pasado, tampoco pudo mostrarse porque no jugó en el Cúcuta. Este año pasó al Tolima y el DT Alberto Gamero se decidió por él a mitad del torneo y terminó consagrándose con el título.



5. Cinco jugadores del fútbol colombiano

Sumado a las presencias de Juan Daniel Roa y Álvaro Montero, entre los representantes del fútbol colombiano están Felipe Aguilar y Déiver Machado y Helibelton Palacios. Estos dos últimos repiten convocatoria ya que en la pasada, para los partidos contra Venezuela y Argentina, estuvieron. Aguilar, que no pasa por su mejor nivel, regresa a un llamado tras un año de ausencia.



