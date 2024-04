Destruyen a Kylian Mbappé, en Francia, tras su partido en Champions: 'Discreto, aburrido y ausente'

Ese Kylian Mbappé que siempre aparecía en las noches importantes y que es capaz de echarse a su equipo al hombro, pareció un 'fantasma' este miércoles en la derrota del París Saint-Germain 2-3 contra el Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

La gran estrella del partido era el galo, sobre él reposaba la esperanza del cuadro francés de sacar ventaja en el Parque de los Príncipes, pero Kylian no pesó en el ataque y en Francia no le perdonan su pésimo rendimiento.

Kylian Mbappe (C) poco pudo hacer ante el poderìo del equipo inglés. Foto:AFP Compartir

Mbappé inició jugando por la banda izquierda, por el sector que le gusta, pero fue poco participativo y pasó sin pena ni gloria el primer tiempo. En la segunda parte, jugó de centro delantero, una posición que no le gusta, pero fue más de lo mismo, caminó el campo sin crear una ola ocasión de riesgo en la portería de Marc-André ter Stegen.

Francia no perdona a Mbappé

Las calificaciones que recibió en Francia solo fueron una pequeña muestra de todas las críticas que le cayeron. L'Equipe lo señaló como uno de los principales responsables de la derrota y le recriminó su mal partido.

"No consiguió romper el marcaje rival. Evitó a menudo el regate en favor del pase, sin demasiada inspiración. En consecuencia, no fue muy peligroso y no marcó la diferencia, aunque participó en el gol de Dembélé en el minuto 48".

Kylian Mbappé con el PSG en Champions League Foto:EFE Compartir

Nunca se le encontró detrás de la defensa del Barcelona. Su mal posicionamiento les costó a los parisinos varias ofensivas interesantes

Le Parisien fue más allá, lo tildó de 'ausente total' y le puso una calificación de 3 sobre 10 puntos. "El número sigue siendo 3 y no es más glorioso. Constantemente fuera de tiempo, Kylian Mbappé fue sancionado en fuera de juego en tres ocasiones. Nunca se le encontró detrás de la defensa del Barcelona. Su mal posicionamiento les costó a los parisinos varias ofensivas interesantes".

El diario le critica que en 90 minutos no fuera capaz de disparar una sola vez a la portería: "En el terreno de juego durante 90 minutos, Kylian Mbappé solo intentó tres goles durante este partido. Dos de ellos fueron bloqueados, mientras que el último, al final del partido, no acertó".

Por su parte, Le Figaro lo incluyó en el grupo de "líderes aburridos" y lo rajaron en las notas explicando que el rendimiento de Kylian Mbappé fue "discreto" en una noche tan importante de Champions League.

Kylian Mbappé Foto:EFE Compartir

20 Minutes le puso un despertado: "¿Hola Mbappé? Ya es suficiente, tenemos que despertar ahora. Las cifras del parisino son un dolor de cabeza, y no en el buen sentido: 13 balones perdidos, ningún tiro a puerta en tres intentos y solo 44 balones acertados en total".

Y agregó: "Es un eufemismo decir que el delantero francés se mostró discreto el miércoles. Y para colmo, acabó su velada con una mala elección en el tiempo de descuento al preferir el disparo (bloqueado) al desplazamiento hacia la izquierda del área, donde Barcola estaba desesperadamente solo".

