Desplante de los cracs del Barcelona a reconocido periodista de Madrid

Sigue dándole vueltas al mundo el desplante que le hicieron los futbolistas del Barcelona al periodista español Edu Aguirre.



El reportero intentó hacer una pregunta al portero Ter Stegen, y este lo ignoró, luego se apartó y no quiso responder.



Además, el periodista intentó preguntar a Lionel Messi tras ganar su sexto Balón de Oro, interrumpiendo la respuesta del jugador, quien le dijo 'déjame que termine'. Luego, se marchó.



Aguirre es un reconocido periodista del programa El Chiringuito, quien ha tenido relación con el madridismo. De hecho, suele tener información exclusiva del club blanco, como cuando informó que James Rodríguez no estaría con la Selección Colombia en la Fecha Fifa de octubre para quedarse a entrenar con el Madrid.

Ter Stegen pasando olímpicamente de Edu Aguirre, MI PUTO PORTERO. pic.twitter.com/NoYf1JYObr — Messiatico (@Messiatico) December 2, 2019

Edu Aguirre interrumpiendo a Leo Messi en la entrevista y Leo le dice "Espera que termine" y luego se va.



Mi santo padre.pic.twitter.com/9Fz5WSycBD — Filosofía Barça (@Iniestismo1899) December 2, 2019

