Desgarrador mensaje de amigo de Alvaro Prieto, última persona que lo vio vivo

La autopsia practicada al cadáver de Álvaro Prieto, hallado este lunes entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla (sur de España), ha confirmado que el joven cordobés desparecido desde el pasado jueves murió electrocutado, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, ha descartado que la muerte del joven, ese mismo jueves, se haya podido producir por algún otro mecanismo, lo que confirma los primeros indicios apreciados tras el hallazgo del cuerpo que apuntaban a su fallecimiento por electrocución.



Las cámaras de una gasolinera cercana a la estación ferroviaria captaron a

Álvaro Prieto subiéndose al techo de un tren, donde se habría electrocutado por el contacto con la catenaria, según han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía.



Dichas fuentes han añadido que se puede concluir que no hubo intervención de terceras personas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, que lleva la causa por el fallecimiento de Álvaro Prieto, ha recibido este martes el adelanto de la autopsia practicada al cadáver en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, que indica que el joven habría fallecido por electrocución.

Resulta llamativo que a nosotros sin el DNI y el billete no nos dejen ir a ningún sitio (a Álvaro Prieto,no le dejaron subir al AVE porque tenía el billete en el móvil y el móvil sin batería) y esta gente que viene indocumentada, recorre miles de kilómetros sin ningún problema. pic.twitter.com/WwZH2z5l1T — VIRGINEKE 🇪🇸 (@virgineke) October 17, 2023

Álvaro Cabrera, su gran amigo, se despidió de él con un sentido mensaje, pues fue la última persona que lo vio vivo.



"Mi hermano, ¿cómo andas por allí? Ya se t echa muchísimo de menos. Yo sé que tú a nosotros también, como cuando me escribías y me llamabas para preguntarme qué tal me iba por Sevilla y comentarme las ganas que tenías de verme", dijo en la carta.



Y agregó: "Te escribo esto, aunque nunca podré expresar con palabras lo que significas para mí. Te quiero dar las gracias por estar todos los días desde mu chocos pegado a mí, de mi mano. La de recuerdos que tengo contigo y que no se van a borrar de mi cabeza jamás. Quizás me ha tocado una parte muy dura en esta situación (ser la última persona que estuvo contigo) pero jamás diría que no. Me siento muy afortunado de haber podido recibir ese último 'te quiero bro' allí sentados en la acera de la carretera antes de entrar en la discoteca. Sé que nos vas a cuidar desde arriba".

La chavala que conoció a Álvaro Prieto esa noche ha tenido que hacer una publicación en la que cuenta que ni novio tenía, ni nadie de su entorno lo conocía.



Ojalá difundáis la captura de esta chica en vuestros grupos de wsp igual de rápido que habéis difundido bulos racistas pic.twitter.com/ZFG2HGTQ1k — Carmen Carbón (@CarmenCarbon__) October 17, 2023

Cabrera continuó su relato. "No sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo, es muy muy muy grande, de verdad. La gente te quiere mucho y eso es por algo. Sigue disfrutando, haciendo feliz a la gente por allí arriba y con esa lucha incansable, que no hay cosa que mejor se te dé. Aquí abajo yo me encargaré de cuidar e todo lo máximo a tu gente, tus amigos que so muchos y tu familia, te lo prometo. No te olvidaré jamás, estoy escribiendo esto con lágrimas en los ojos, pero intentaré no soltar muchas más estos días, cabrón, que sé que no te gusta vernos sufrir. Cuídanos mucho, tu huella es eterna. Nos vemos pronto amigo mío, gracias por ser de mis mejores amigos siempre y por no fallarme nunca".

