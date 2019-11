¿Cómo les fue a los colombianos en la Champions? Acá le contamos

París Saint Germain, Juventus y Bayern Múnich sellaron su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, con dos jornadas de antelación al cierre de la fase de grupos.

El campeón francés y el alemán mantienen pleno de triunfos, cuatro, tras superar al Club Brujas (1-0) y al Olympiacos (2-0), respectivamente.



A expensas de lograr su objetivo quedó el Atlético de Madrid, que tenía en la mano la posibilidad de conseguir el pase en esta fecha pero que cayó en Alemania ante el Bayer Leverkusen (2-1) y el Manchester City, que no pasó del empate en Atalanta (1-1) en un duelo que terminó con diez hombres y Kyle Walker de portero por la roja que vio Claudio Bravo. Ambos aplazaron su clasificación.



Santiago Arias jugó el partido completo con el Atlético, mientras Luis Fernando Muriel ingresó en el tiempo de reposición en el Atalanta, en reemplazo del belga Timoty Castagne.



Real Madrid, que goleó al Galatasaray (6-0) y el Tottenham, hizo lo propio en Belgrado al Estrella Roja (0-4), que empezaron el torneo de mala manera, enderezaron la situación definitivamente y están a un punto de los octavos de final. En la goleada del Bernabéu no estuvieron ni James Rodríguez ni Radamel Falcao García.



El París Saint Germain se impuso al Brujas (1-0) con un gol del argentino Mauro Icardi y con Keylor Navas como héroe. El exportero del Real Madrid detuvo un penalti a Nbaye Diagne a falta de un cuarto de hora y propició el pase del cuadro parisino. En el equipo visitante, el colombiano Éder Álvarez Balanta jugó el partido completo.

Éder Álvarez Balanta (izq.), en acción frente al PSG. Foto: Efe

El campeón francés, que no ha encajado un gol en la Champions, lidera el Grupo A con 12 puntos, cinco más que el Real Madrid, que arrolló al Galatasaray (6-0).



Fue la consagración del brasileño Rodrygo, que firmó tres de los tantos blancos. Karim Benzema, que hizo dos, y Sergio Ramos, que transformó un penalti, sellaron el éxito en el Bernabeu, un recinto que llevaba más de un año sin ver a su equipo ganar en Europa.



El Bayern también cumplió su objetivo en el debut en el banquillo de Hans Dieter Flick como sustituto de Niko Kovacs. Robert Lewandowski e Ivan Perisic sellaron el triunfo germano en el tramo final.



El Tottenham se postula hacia la segunda plaza. El subcampeón de Europa ha enderezado el camino y abrumó al Estrella Roja en Belgrado (0-4), con un doblete del coreano Heung-Min Son. El argentino Giovanni Lo Celso, que abrió el marcador y el danés Christian Eriksen, que lo cerró, completaron el festival inglés. Dávinson Sánchez jugó los 90 minutos.

En el Grupo D, un gol en el tiempo añadido del brasileño Douglas Costa dio los tres puntos al Juventus en el campo del Lokomotiv Moscú (1-2). El conjunto de Maurizio Sarri se adelantó pronto, con el gol del galés Aaron Ramsey tras una falta lanzada por Cristiano Ronaldo. Pero Aleksey Miranchuk igualó para los locales antes del cuarto de hora. No aprovechó sus ocasiones hasta el final. El gol de Costa mete en octavos al campeón italiano. Juan Guillermo Cuadrado no jugó.



No cumplió las expectativas el Atlético Madrid, que salió malparado del Bay Arena ante el Bayer Leverkusen (2-1). Una mala primera parte condenó al conjunto español, que fue contracorriente por un autogol de Thomas al borde del descanso.



El conjunto germano amplió su ventaja por medio de Kevin Volland en el 55. La reacción visitante fue tardía. Afrontó el tramo final en superioridad por la expulsión del local Nadiem Amiri. Alvaro Morata acortó distancias en el añadido. Después tuvo en sus botas el empate que no llegó. El Atlético Madrid está a un triunfo de las eliminatorias.



Más cerca está el Manchester City, que no pudo con el Atalanta (1-1). Lo tuvo todo en la mano el equipo del español Pep Guardiola que tomó ventaja en el minuto 7 por medio de Raheem Sterling. Pudo ampliar su renta con un penalti que falló Gabriel Jesús poco antes del intermedio.



Pero Mario Pasalic igualó al inicio de la segunda mitad. El panorama se aclaró para el campeón inglés por la expulsión del portero chileno claudio Bravo, que en el descanso había sustituido a Ederson. Tuvo que ponerse Walker bajo palos. El City sobrevivió ante un rival que hasta ahora no había puntuado.



La pelea por la segunda plaza quedó en tablas. El Dinamo Zagreb y el Shakhtar empataron (3-3) en un duelo dramático que equilibró el conjunto ucraniano con dos goles, el último de penalti, en el tiempo añadido.



El Shakhtar se adelantó al cuarto de hora gracias a Alan Patrick pero diez después igualó Bruno Petkovic. El conjunto croata se quedó en inferioridad por la roja que vio Dinamo Zagreb Nikola Moro. Pero solo cinco minutos después, el Shakhtar también tuvo un expulsado, el brasileño Marlos.



El final fue una locura. Luka Ivanusec, en el 83 y el macedonio Arijan Ademi, en el 90 pusieron el 3-1 para el Dinamo, que se vio ganador. Pero en el tiempo de compensación, Junior Moraes acortó distancias y en la última acción del choque, un penalti que revisó el VAR y que transformó Tete propició el empate final.



Con Efe