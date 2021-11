Paraguay no anda bien y para colmo un jugador habría pedido la baja

Un autogol del guardameta paraguayo Antony Silva bastó este jueves a la selección de Chile para vencer a domicilio por 0-1 a Paraguay, agudizar la crisis de la Albirroja y arruinar el debut del entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto.

La era de Barros Schelotto como seleccionador de Paraguay coincide con el desplome de sus pupilos al octavo puesto, en tanto que los del uruguayo Martín Lasarte amenazan el cuarto puesto de Colombia.



Pero eso no es todo. La crisis que vive Paraguay es grande, los resultados no lo acompañan y a eso se le suma la renuncia de uno de los jugadores integrantes del grupo.





Se trata del atacante Derlis González, actualmente jugador de Olimpia, quien pidió no volver a ser convocado para los partidos de Eliminatoria. Según informaciones de ‘Versus Radio’ y el periodista Daniel Serna.



González le habría manifestado a Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que no lo tuvieran en cuenta más en el seleccionado mayor.



