Deportivo Pereira vive el mejor momento de sus 79 años de historia. Tras haber conseguido, por fin, su primera estrella en la Liga, ahora disfruta un inédito paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo dejó afuera al actual campeón de la Copa Sudamericana, Independiente del Valle, al que le ganó 1-0 en Pereira y luego le sacó un empate a un gol en Quito.



Ahora, Pereira se prepara para enfrentar a uno de los grandes del continente, Palmeiras, que además ganó tres veces el torneo (1999, 2020 y 2021). Y ya hay horarios para ese doble partido.

💛❤️ Esta historia que estamos escribiendo en letras doradas aún continúa 🏆



Estamos entre los mejores 8 equipos del continente y queremos seguir soñando ✍🏼❤️ pic.twitter.com/4hLTOz4mxL — Deportivo Pereira (@DeporPereiraFC) August 10, 2023



Los cuartos de final de la Copa Libertadores de América se jugarán entre el martes 22 y el jueves 31 de agosto, confirmó este viernes la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol.



Además de Pereira y Palmeiras, llegaron a esta instancia los argentinos Boca Juniors y Racing, el Bolívar de Bolivia, los brasileños Internacional y Fluminense y el paraguayo Olimpia.

Horarios de los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores

Bolivar vs. Internacional

Martes 22 de agosto

Estadio: Hernando Siles

Ciudad: La Paz

Hora: 18.00 hora local (5 p. m. en Colombia)



Boca Juniors vs. Racing

Miércoles 23 de agosto

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Ciudad: Buenos Aires

Hora: 21.30 hora local (7:30 p. m)



Deportivo Pereira vs. Palmeiras

Miércoles 23 de agosto

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Ciudad: Pereira

Hora: 7:30 p. m.



Fluminense vs. Olimpia

Jueves 24 de agosto

Estadio: Maracaná

Ciudad: Río de Janeiro

Hora: 21.30 hora local (7:30 p. m. en Colombia)

Así se jugarán los encuentros de vuelta de cuartos de final

Internacional vs. Bolivar

Martes 29 de agosto

Estadio: José Pinheiro Borda

Ciudad: Porto Alegre

Hora: 19.00 hora local (5 p. m. en Colombia)



Racing vs. Boca Juniors

Miércoles 30 de agosto

Estadio: Presidente Juan Domingo Perón (Cilindro de Avellaneda)

Ciudad: Buenos Aires

Hora: 21.30 hora local (7:30 p. m. en Colombia)



Palmeiras vs. Deportivo Pereira

Miércoles 30 de agosto

Estadio: Allianz Parque

Ciudad: Sao Paulo

Hora: 21.30 hora local (7:30 p. m. en Colombia)



Olimpia vs. Fluminense

Jueves 31 de agosto

Estadio: Defensores del Chaco

Ciudad: Asunción

Hora: 20.30 hora local (7:30 p. m. en Colombia).

😍 ¡El fixture de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!#GloriaEterna pic.twitter.com/6GjJozg1Gh — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2023



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes