Deportivo Pereira recibirá este miércoles al ecuatoriano Independiente del Valle, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, juego que se disputará en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira.

El presente de los dos equipos no es el mejor. Los Matecañas, dirigidos por el colombiano Alejandro Restrepo, no han tenido un comienzo brillante en la Liga colombiana.

Pereira, a pegar primero

Pereira vs. Cali Foto: Twitter: @DeporPereiraFC

La fecha pasada perdió su pleito deportivo ante el Atlético Huila 2-0, resultado que lo tiene penúltimo en la tabla de clasificación con apenas un punto de nueve posibles. Mientras tanto, los que están bajo las órdenes del entrenador argentino Martín Rodrigo Anselmi no tuvieron un buen desempeño en su reciente gira por España en la que encajaron tres derrotas en partidos amistosos.



Sin embargo, Cristian Pellerano, capitán del Independiente del Valle, ha dicho previo al viaje del equipo a Colombia, que actualmente pueden jugarle de igual a igual a cualquiera del continente.



"Armamos un plantel para tratar de competir de gran forma en todas las competiciones que tenemos por delante", indicó el mediocampista negriazul. Pellerano recalcó que en esta fase de la competencia no hay margen de error: "La diferencia entre la fase de grupos y esta etapa es que no hay margen de error y la mínima equivocación nos manda a casa".

Por su lado, el técnico Restrepo ha manifestado que en octavos todos los rivales son difíciles y que "Independiente del Valle merece todo nuestro respeto y merece nuestra mejor versión". El ganador de esta liguilla avanzará a cuartos de final y enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Mineiro, que eliminó en fase previa a Millonarios, y Palmeiras.

Alineaciones probables

Deportivo Pereira: Aldair Quintana; Carlos Garcés, Juan Camilo Moreno, Carlos Ramírez; Eber Moreno, Yimmi Congo, Juan Zuluaga, Jimer Fory; Larry Angulo, Arley Rodríguez y Ángelo Rodríguez. Entrenador: Alejandro Restrepo.



Independiente del Valle: Alexis Villa; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Agustín García, Beder Caicedo; Jordy Alcívar, Joao Ortiz, Lorenzo Faravelli; Cristian Pellerano, Kevin Rodríguez y Junior Sornoza. Entrenador: Martín Rodrigo Anselmi.



Árbitro: el argentino Yael Falcón Pérez, acompañado de Gabriel Chade y Cristian Navarro.

Estadio: Partido a disputarse en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de

Pereira.

Hora: 7 p. m.

TV: ESPN 2



EFE

