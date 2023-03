Deportivo Pereira se instaló en el Grupo F de la Copa Libertadores junto a Boca Juniors, Colo Colo y Monagas.

Este martes, la Conmebol entregó el fixture completo con día y horario de los partidos, así que desde ya podrá agendarse con el matecaña en el torneo continental.



Los de Alejandro Restrepo iniciarán su camino en Libertadores como locales ante el cacique. En la segunda jornada, visitarán La Bombonera.

Calendario del Pereira

Fecha 1

Deportivo Pereira vs Colo Colo

Día: Miércoles, 5 de abril de 2023

Hora: 9:00 pm

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

TV: ESPN / Star +



Fecha 2

Boca Juniors vs Deportivo Pereira

Día: Martes, 18 de abril de 2023

Hora: 7:00 pm

Estadio: La Bombonera

TV: ESPN / Fox Sports / Paramount +



Fecha 3

Deportivo Pereira vs Monagas

Día: Jueves, 4 de mayo de 2023

Hora: 9:00 pm

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

TV: ESPN / Fox Sports / Paramount +



Fecha 4

Deportivo Pereira vs Boca Juniors

Día: Miércoles, 24 de mayo de 2023

Hora: 7:00 pm

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

TV: ESPN / Star +



Fecha 5

Monagas vs Deportivo Pereira

Día:Martes, 6 de junio de 2023

Hora: 5:00 pm

Estadio: Monumental de Maturín

TV: ESPN / Fox Sports / Paramount +



Fecha 6

Colo Colo vs Deportivo Pereira

Día: Jueves, 29 de junio de 2023

Hora: 4:00 pm

Estadio: Monumental

TV: ESPN / Star +

