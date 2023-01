La anfitriona Colombia entró por la ventana a la fase final del Sudamericano Sub-20, a la que ya estaban clasificados Brasil y Paraguay, en detrimento de Argentina, sorpresivamente eliminada del torneo.

Sin los estelares Gustavo Puerta, sancionado para este duelo, y Daniel Luna, lesionado antes del final del primer tiempo, Colombia obtuvo una victoria 1-0 ante una Argentina tan deslucida como en el resto del torneo.



Los dirigidos por Héctor Cárdenas avanzaron al hexagonal final en Bogotá, tras haber obtenido ocho puntos en cuatro partidos. El extremo Juan David Fuentes anotó el único tanto. La ineficacia en ataque sigue siendo el talón de Aquiles de los cafeteros.



En Argentina empezaron las reacciones con muchas críticas al proceso del exjugador Javier Mascherano.

El Deportivo Pablo Escobar'

Selección Colombia sub-20. Foto: EFE

Uno de los críticos fue el periodista Pablo Carroza, quien se desahogó contra la Selección gaucha, pero también, menospreció la labor realizada por la tricolor, con la infortunada comparación y alusión a Pablo Escobar.



“Son chicos para mandarse las cagadas en la cancha. Argentina pierde tres partidos de cuatro. El problema no es quedar afuera, sino la manera, el no tener rebeldía e identidad de juego, no saber a qué fuimos a jugar. Argentina nunca encontró el equipo, porque Mascherano no les dio confianza a los pibes”, empezó el periodista.



Agregó: “Perdimos con Paraguay, no caímos contra Francia, Alemania y Bélgica. No, con Paraguay y Colombia, el equipo que hoy nos gana es uno de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, o de Barranquilla o de Medellín, pero es un equipito. No es que estén en la Juventus, Milan, Ajax o Real Madrid. No, es un equipo de medio pelo, gana con la camiseta. Es la primera Selección Colombia de la historia que gana metiendo, porque los colombianos meten y arrugan”.

➡️¿Que tal las declaraciones del periodista argentino Pablo Carrozza?



➡️Trató a la Selección Colombia Sub 20 de 'equipito' y equipo de Pablo Escobar 😒 pic.twitter.com/4kCkxghzDL — Juank Cardona (@JuankCardonaF) January 28, 2023

Horas después, ya en frío, el periodista ofreció disculpas por sus comentarios.



"En mi canal de YouTube suelo hacer reacciones en caliente de los partidos de fútbol. Anoche luego de la eliminación argentina, me he referido a la selección Colombia con una figura que no estuvo bien. Pido disculpas a pueblo colombiano y a quienes pude haber ofendido", escribió.



