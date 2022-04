El Deportivo Cali, que ocupa el puesto 18 de la Liga BetPlay, debutará este martes, a las 7:30 p.m., en la Copa Libertadores, ante un Boca Juniors con varias bajas por suspensión.

Cali vs. Boca

Facebook Twitter Linkedin

10 de marzo de 2004: victoria de Boca Juniors en Colombia. Derrotó 0-1 al Deportivo Cali. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En duelo de la primera jornada del Grupo E, los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel tratarán de mejorar la imagen que han dejado este semestre, que los tiene al borde de la eliminación en el torneo local, y buscarán arrancar con el pie derecho su camino en una zona difícil que completan Corinthians y Always Ready. Es por ello que el exseleccionador de Venezuela puso ante La Equidad, el viernes pasado en duelo que terminó 0-0, una nómina mixta de la que no hicieron parte titulares habituales como el central Guillermo Burdisso, exjugador de Boca, o el portero uruguayo Guillermo de Amores.



Ante el conjunto Xeneize, el Deportivo Cali también contará con el delantero Teo Gutiérrez, recordado por su paso por el River Plate, o el goleador Agustín Vuletich, que todavía no ha encontrado su mejor nivel con la camiseta verdiblanca.



(Le recomendamos: Dayana Yastremska: la tenista ucraniana que escapó de la guerra y llegó a Bogotá).



"Nuestra ilusión y objetivo es avanzar de fase en Libertadores, después ya el camino te ira diciendo para que estás", dijo Dudamel en la previa del encuentro.



En esa línea, se espera que Dudamel salga con Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Cristian Mafla; Yimmi Congo, Edgard Camargo, Jhon Vásquez, Yony González; Teo Gutiérrez y Agustín Vuletich.



Boca viajó a Cali con 24 jugadores, entre los que no están varios lesionados o suspendidos como Pol Fernández, quien tiene molestias físicas que llevaron al técnico Sebastián Battaglia a decidir no convocarlo para cuidarlo de cara al futuro. Tampoco estará el colombiano Sebastián Villa, que se perderá toda la fase de grupos por una suspensión de seis jornadas que recibió por los incidentes ante el Atlético Mineiro en la edición de 2021, ni los centrales Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz, también suspendidos.



Ante el Deportivo Cali, se espera que Battaglia salga con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gastón Ávila/Jorge Nicolás Figal, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Cristian Medina, Juan Ramírez; Óscar Romero, Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.



(Además: ¿Por qué Cristian Bonilla se retira del fútbol con 28 años?).

Hora: 7:30 p.m.



TV: ESPN, Star+



EFE