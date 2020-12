Humillación: Deportivo Cali fue goleado y se va de la Suramericana

Otro traspié, otro fracaso. Deportivo Cali se jugaba anoche su salvación. Tenía que remontar un 2-0 frente Vélez Sarsfield para no marcharse de la Copa Suramericana, y terminó perdiendo 1-5, como para echarle más tierra a su pésima campaña, y de paso, la de los equipos colombianos en los torneos internacionales en este año. Solo queda vivo Junior, que mañana visita a Unión La Calera de Chile y tiene la misión de sacar la cara.

Este fue un Cali demasiado nervioso. Al principio quiso, trató, llegó, pateó todo lo que pudo, pero la pelota sencillamente no le entró. Hasta en el palo pegó la pelota. Su pecado de toda la temporada, el de la no definición, se agudizó en este que era su partido definitivo. Le faltó precisión y tranquilidad y puntería en el partido que más necesitaba de esa tranquilidad para definir.



(Lea además: Oficial: Carlos Queiroz deja de ser el DT de la Selección Colombia)



Y mientras tanto, y para colmo, atrás fue un coladero.La defensa pagó carísimos todos sus errores. Jugó bajo presión, esa que tenía de no equivocarse. Y se equivocó. En la primera parte del juego de vuelta ya perdía por otros dos. Un desastre. Y eso que el portero David González tuvo un par de intervenciones. El primer gol lo recibió al minuto 20. Fue Ezequiel Janson el encargado de anotar, de pone en ventaja a los suyos y de comenzar a desmoronar a los caleños. Y fue en un error infantil. Un regalo en defensa, de Menosse, para un atacante que no desaprovechó, que recibió el obsequio y anotó. 0-1.



El segundo llegó en otra desatención insólita para un equipo tan necesitado. En un tiro de esquina, la pelota se paseó por el área, nadie la rechazó, nadie la capturó, nadie marcó, y el que apreció solitario fue Juan Martín Lucero, que remató y venció al portero, en 35 minutos, para el 0-2.



Tuvo una pequeña luz de esperanza gracias a Palavecino, que se encargó él solito de ir a poner el descuento, el 1-2, como para que el equipo no se fuera al vestuario tan derrotado. En todo caso, un Cali cabizbajo intentó recuperar fuerzas anímicas para la segunda parte. Pero lo que viviría después sería una pesadillla, porque no hubo reacción y por el contrario recibió otros tres goles, que fueron llegando como dagas, a través de Abram, y dos de Tarragona, que aprovecharon las grietas y la desesperación del equipo dirigido por Alfredo Arias.

(Lea también: Esta fue la campaña de Carlos Queiroz con la Selección)



Cali,que ya había quedado eliminado de la Liga el fin de semana al caer contra Equidad, selló otra eliminación, ahora de la Suramericana, y por humillación.



DEPORTES