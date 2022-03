La fase de grupos de la Copa Libertadores no le llega en buen momento al Deportivo Cali, que no levanta cabeza y está en el penúltimo lugar de la Liga colombiana.

Cali ha tenido dos partidos que han marcado la campaña: perdió el clásico contra América a pesar de que su rival jugó con nueve jugadores todo el segundo tiempo, y luego, contra Nacional, se dejó empatar cuando ganaba 3-0 y Teófilo Gutiérrez falló un penalti que pudoel asegurar la victoria cuando el partido iba 3-2.



Sin embargo, en el Cali se ilusionan con un buen papel en la Copa Libertadores, a la que accedieron directamente a la fase de grupos, por su condición de campeón de la Liga 2021-II.



El sorteo no fue para nada favorable para el Cali, que deberá jugar contra Boca Juniors, el segundo equipo más campeón del torneo, con seis títulos; Corinthians, uno de los equipos más populares de Brasil y campeón del torneo en 2012, y Always Ready, de Bolivia, que, si bien en el papel es el equipo más débil del grupo, supone una dificultad adicional: jugar a más de 3.600 metros de altitud, si es en La Paz, o a más de 4.000, si lo hace en su sede tradicional.



Eso no fue excusa para que el plantel del Cali celebrara a rabiar el grupo que le correspondió. En redes sociales se hizo viral un video en el que ve el festejo cuando se supo que debían jugar contra Boca y Corinthians (Cali estaba en el bombo 3 y aún no habían sorteado la última línea).

Así reaccionaron los jugadores del Deportivo Cali cuando se enteraron que iban a ser rivales de Boca y Corinthians en la Libertadores 😅pic.twitter.com/x80evGUwvZ — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 25, 2022

El duelo contra Boca supone el regreso de Teófilo Gutiérrez, uno de los referentes del Cali, a La Bombonera. Teo, que ganó la Sudamericana y la Libertadores con River, tuvo varios gestos retadores hacia ese club en su paso por Argentina. ¿Sería esa la causa del festejo?



