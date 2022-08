Deportivo Cali vive una de las crisis más grandes de su historia. Hay que ir muy atrás, hasta marzo de 1956, cuando la Dimayor lo desafilió. En ese entonces la entidad solamente permitía, máximo, dos clubes por ciudad y la capital del Valle tenía a América y a Boca Juniors. Cali, que venía de ser último en 1955, no pudo competir más.

De campeón a vivir una crisis

Facebook Twitter Linkedin

Mayer Candelo, DT del Deportivo Cali. Foto: Deportivo CAli

El club fue refundado en 1959 y allí comenzó una gloriosa historia, con diez títulos (el último muy reciente: en diciembre del año pasado). Pero mientras se apagaban los fuegos artificiales de esa celebración, la institución se sumía en una crisis económica que este año pegó, y muy duro, en lo deportivo.



Deportivo Cali es último en la Liga, con apenas dos puntos en seis partidos jugados (tiene dos aplazados). Cómo será de grave la cosa que el viernes celebraron un empate a cuatro goles con Alianza Petrolera. Ha recibido 17 tantos este semestre, más que cualquier otro equipo, 11 de ellos fueron en los tres últimos partidos. Mañana juega uno de los partidos pendientes, contra Jaguares.



“Muy feliz por el comportamiento del equipo. Queríamos jugar fútbol, se hizo con triangulaciones, paredes, todo lo que hicimos en 15 días y mirando quién era nuestro rival, que era importante y con buenos jugadores, intenso. Además, con una temperatura como la de Barrancabermeja, que no es fácil, pero el nivel del equipo estuvo a la altura”, dijo el DT Mayer Candelo.

La economía también es una preocupación. El presidente del Cali, Luis Fernando Mena, quien asumió en reemplazo de Marco Caicedo, reconoció que hay líos. Llegaron a estar más de dos meses en mora con los jugadores, con lo cual Acolfutpro pidió que le suspendan el reconocimiento deportivo al equipo, aunque ya hubo un abono. Aún no se acaba de pagar el premio por la estrella de diciembre.



“La situación del Deportivo Cali es compleja, pero ahora en este año con la gestión que se viene haciendo con el doctor Caicedo, Eduardo y el Comité Ejecutivo vamos a cumplir con todo, vamos a alivianar mucho las cargas. Hay dos cargas que realmente nos están matando, que es la de la DIAN y UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales). Con los intereses de un 33 por ciento nosotros en tres años duplicamos la deuda”, aseguró Mena a Los Dueños del Balón Cali.

Más y más problemas

Facebook Twitter Linkedin

Fortaleza vs. Cali. Foto: Dimayor

La deuda del Deportivo Cali ronda los 90 mil millones de pesos. En los próximos días debe recibir el porcentaje que le corresponde por la transferencia del zaguero Jhon Lucumí del Genk de Bélgica al Bologna de Italia. Pero eso es apenas un paliativo para los graves problemas económicos.



Cali descarta acogerse a la ley de insolvencia, como lo hicieron en su momento Millonarios y Santa Fe. Pero apelaría a una medida desesperada: ceder parte del lote donde está el estadio para la construcción de un parque temático. “A Deportivo Cali no le cuesta un peso. La idea es a dejar el lote en una fiducia y firmar un contrato por 20 años. Nos garantizan la vía de acceso a Rozo, 5 mil nuevos parqueaderos y una gran cantidad de cosas que beneficiarán al club, además de tener un aforo total”, agregó Mena.



En lo futbolístico, Cali necesita una reacción inmediata para no sufrir el año entrante. Por ahora no tiene problemas de descenso, pero si se mantiene el mismo sistema de este año y si Patriotas se va a la B, que es una posibilidad, arrancaría con líos. Por ahora, en la tabla y en los balances, Cali está en el sótano.



DEPORTES

Más noticias de deportes