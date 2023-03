Deportes Tolima sigue en carrera por una buena actuación en la Copa Sudamericana. Ya superó el primer escollo al eliminar al Junior de Barranquilla, al que le ganó 1-0 en Ibagué, con gol de Junior Hernández.

Es la décima participación del Tolima en el segundo torneo de clubes más importante del continente: Su mejor actuación fue en 2010, cuando Independiente, en una polémica serie, lo eliminó en cuartos de final.

Tolima llegó hasta cuartos de final en la Sudamericana de 2010. Lo eliminó Independiente. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, realizado este lunes en Asunción, determinó que Tolima quedó en el grupo D del torneo, junto a Sao Paulo, de Brasil, Tigre, de Argentina, y Academia Puerto Cabello, de Venezuela.

Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima. Foto: Dimayor - Vizzor Image

El equipo venezolano será el primer rival del Tolima, el próximo 6 de abril, a las 8 de la noche, hora local (7 p. m. en Colombia), en el estadio Misael Delgado, de Valencia.

Prográmese: horarios de los partidos del Tolima

Este es el calendario completo de los partidos del Tolima en la Sudamericana. Todos los juegos tendrán señal de DSports:



Jueves 6 de abril

Academia Puerto Cabello vs. Tolima

7 p. m.



Jueves 20 de abril

Tolima vs. Tigre

9 p. m.



Martes 2 de mayo

Tolima vs. Sao Paulo

5 p. m.



Miércoles 24 de mayo

Tigre vs. Tolima

7 p. m.



Jueves 8 de junio

Sao Paulo vs. Tolima

5 p. m.



Martes 27 de junio

Tolima vs. Academia Puerto Cabello

7:30 p. m.



