Deportes Tolima está crecido. Es el único equipo colombiano que logró sobrevivir en la Copa Libertadores, luego de clasificar a octavos de final, rompiendo la mala racha que traían los equipos colombianos, que no habían podido superar la fase de grupos desde 2018.

Deportivo Cali, que visitaba a Boca Juniors y dependía de un empate para lograr avanzar, perdió 1-0 y se quedó afuera. Cae a la Copa Sudamericana. A su vez, Junior fue humillado en la Sudamericana y quedó afuera al caer contra Unión de Argentina, 0-4.

Paso imponente del Tolima

El despertar de los equipos colombianos a nivel continental sigue siendo lento, tardío. En un escenario de continuas eliminaciones, saca la cara el Tolima, que logró avanzar, siendo lo mejor de un equipo nacional en los últimos 4 años.



Desde 2018, cuando Nacional clasificó a octavos de final (siendo eliminado por Atlético Tucumán de Argentina), ninguno había podido llegar a esa instancia.



Por eso la importancia de esta clasificación. Además, Tolima lo hizo de manera imponente, derrotando a Atlético Mineiro en su propia casa, en Brasil, 1-2, siendo Mineiro uno de los favoritos a pelear el título.



Tolima venía trabajando para por fin poder superar la fase de grupos. Le tocó uno muy difícil, no solo por Mineiro, sino por Independiente del Valle de Ecuador, que ha sido una de las revelaciones en los últimos años a nivel continental.



El equipo vinotinto, campeón del primer semestre en Colombia el año pasado, armó esta vez un plantel muy competitivo, para avanzar y figurar a nivel internacional. En 2019, Tolima se quedó en fase de grupos; en 2020 no llegó ni a esa fase, y en 2021 no clasificó. Por eso la emoción en el club por llegar a octavos.



“Contento, orgulloso por los jugadores que tenemos, todos marcan diferencia”, dijo el técnico Hernán Torres.

Lo más lejos que ha llegado un equipo colombiano en los últimos años en la Copa Libertadores fue en 2016, cuando el propio Nacional, el mismo que la ganó en 1989, se quedó con el título. Ahora, el panorama aún no es para lanzar fuegos artificiales, el Cali dijo adiós. No pudo sobrevivir a su visita a La Bombonera, perdió 1-0, ante un rival que salió a devorarlo, ganó y se clasificó a octavos.



En la Sudamericana el panorama es gris. Anoche Junior perdió en Barranquilla de manera estrepitosa y acumuló un nuevo fracaso. En esta Copa, la mejor actuación de un equipo colombiano se remonta a 2015, cuando la ganó Santa Fe. Luego, en 2016 Nacional fue finalista; en 2017 Junior fue semifinalista; en 2018 el mismo equipo barranquillero perdió la final y desde entonces lo mejor fueron los cuartos que alcanzó Junior en 2020.



Cali tendrá que levantar cabeza en la Sudamericana, y Tolima, el equipo colombiano del momento, pelear para seguir avanzando.



