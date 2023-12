Real Madrid golea y vuelve al liderato provisional en España

El Real Madrid completó uno de los partidos más completos de la temporada para deshacerse con claridad del Villarreal (4-1), lo que le sitúa provisionalmente de nuevo como líder provisional de LaLiga española, a falta de que el Girona reciba este lunes al Alavés en el cierre de la decimoséptima jornada, así como abre más hueco sobre Barcelona y Atlético de Madrid, los otros dos grandes aspirantes a la lucha por el título.

Esta vez no hubo tropiezo del conjunto blanco ante el 'submarino amarillo', al que no había podido superar en los cuatro anteriores enfrentamientos ligueros. Con buen juego, intensidad y pegada el equipo del italiano Carlo Ancelotti salvó el escollo villarrealense con claridad. No obstante, no todo fueron buenas noticias para el

Real Madrid, porque el austríaco David Alava se retiró con una posible importante lesión en su rodilla izquierda tras una pugna con Gerard Moreno y el francés Ferland Mendy no jugo la segunda mitad con molestias musculares.



Si se confirma la lesión no es algo menor ya que también tiene ausente durante toda la temporada al brasileño Militao, y solamente le quedan dos centrales, el alemán Antonio Rudiger y Nacho Fernández.



El inglés Jude Bellingham, de nuevo determinante, al rematar de cabeza un pase del croata Luka Modric y el brasileño Rodrygo Goes reflejaron en el marcador la superioridad madridista ante un Villarreal demasiado permeable que también perdió con problemas físicos antes del descanso a Álex Baena y a Gerard Moreno e incluso Raúl Albiol también tuvo que dejar su sitio.

Aunque Marcelino García Toral trató de que su equipo incrementara la intensidad en la reanudación y pese a que, como es tradicional, José Luis Morales, marcara su habitual gol en el Bernabéu y reabriera el choque (m.54), apenas le dio opción el Real Madrid al cuadro castellonense, porque mantuvo el ritmo de juego y su ambición. Sentenció la victoria en el tramo de cuatro minutos (64 y 68) con un magnífico tanto de Brahim Díaz y la primera diana del curso de Luka Modric.

QUÉ AUTÉNTICO GOLAZO DE BRAHIM, MADRE MÍA 😍😍😍😍pic.twitter.com/v93xDMS7CC — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) December 17, 2023

QUÉ GOLAZOOOOO DE LUKA MODRIC



VAMOOOOOOOOOOOS 😍🤍pic.twitter.com/SfrGQpka5O — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) December 17, 2023



Inapelable triunfo del Real Madrid, que obliga al Girona a ganar al Alavés si quiere retener el liderato y que pone una distancia de siete puntos sobre el Barcelona y de ocho respecto al Atlético, que tiene pendiente aún el partido aplazado ante el Sevilla. Para el Villarreal supone un paso atrás en su reacción que le deja relativamente cerca del peligro.



EFE

Más noticias de deportes