Polémica: acusan a Zinedine Zidane de romper la cuarentena

Este domingo se conoció en España que el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, habría violado la cuarentena por la pandemia del coronavirus, al ser sorprendido por vecinos en una población de la comunicad de Madrid alejada de la capital.

El diario catalán Sport informa que el hecho habría sucedido la semana pasada. Según el medio, la presencia de Zidane allí obedece a que en ese lugar tiene una segunda residencia que adquirió hace poco más de un año.



Al parecer cuando Zidane decidió desplazarse a esta residencia, la Comunidad de Madrid estaba en la fase cero, en la que permanecerá hasta el final de este domingo, es decir que está prohibido este tipo de salidas que no son de fuerza mayor.



Este domingo a Zidane lo habrían vuelto a ver en su segunda residencia, ahora junto a uno de sus hijos, Luca Zidane.



Este tipo de infracciones se castigan en España con una multa de 1.500 euros, aunque no hay pruebas físicas de la supuesta salida del entrenador.



De momento no hay ninguna comunicación oficial de parte del entrenador ni del Real Madrid, equipo que avanza con sus entrenamientos graduales en espera de la reanudación de la Liga de España.



