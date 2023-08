La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) puso en evidencia este martes una "red de corrupción" dedicada al amaño de partidos, y que involucra a "algunos" dirigentes, futbolistas y árbitros, por lo que se plantea la paralización de sus campeonatos de primera y segunda división.

"El fútbol boliviano está herido de muerte", afirmó en una rueda de prensa el presidente de la FBF, Fernando Costa.

Costa denunció esa red trabaja con "amaño de partidos, sobornos (y) apuestas", y que también están involucrados "exdirectivos" además de "tentáculos extranjeros", aunque no dio nombres ni detalles de las evidencias.



"Vemos que se ha perforado prácticamente la mayoría de los clubes de la División Profesional y la mayoría de los clubes que están participando en el torneo Simón Bolívar (el campeonato de ascenso)", precisó.



También refirió que estos actos han "contaminado" el videoarbitraje o VAR algo que explicaría el constante "mal arbitraje" en el campeonato de la máxima categoría del país y por lo que se presume que "este torneo está viciado".



"Este presidente no va a tolerar y no va a permitir que la corrupción pueda dañar el fútbol boliviano", enfatizó Costa.



El presidente de la FBF identificó "dos objetivos" detrás de estos hechos como el beneficio económico "de manera ilegítima" y la intención de "dañar la gestión" que encabeza.

Fernando Costa Foto: Aizar Raldes. AFP



Costa convocó a varias reuniones y un Congreso Ordinario de la FBF en el que propondrá la "suspensión y paralización" de los dos campeonatos de primera división junto al campeonato de ascenso.



Una acción así puede perjudicar a "todo el sistema del fútbol boliviano" que incluye a los equipos que pelean por un pase a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año y a los que están en "línea de descenso", dijo.



Las denuncias contienen información "muy grave", por lo que la FBF encargó a un grupo de abogados analice esas evidencias y posteriormente entregue esos contenidos a la Fiscalía boliviana, a lo que seguirán "sanciones ejemplificadoras" en el plano deportivo, agregó.



Costa indicó que también se ha solicitado un informe a una empresa designada por la FIFA para el seguimiento de los partidos y que una vez se tenga ese reporte se lo enviará a la Conmebol y al propio organismo mundial del fútbol.



"Las consecuencias podrían ser severas de confirmarse que el torneo ha sido contaminado en cuanto a la integridad deportiva y la transparencia", remarcó.

El principal torneo de la División Profesional compiten 17 equipos que han jugado entre 22 y 24 partidos, con The Strongest, Paz líder con 49 puntos. Ese campeonato entró en receso de cara a la primera jornada de las clasificatorias suramericanas al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.



Con Efe

