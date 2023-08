El jefe del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, aumentó la presión este martes sobre el presidente de la Federación de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, al considerar "un gesto inaceptable" su beso a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial femenino.

"Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable", dijo Sánchez en una rueda de prensa tras una reunión con el rey Felipe VI.



"Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos", añadió el presidente del gobierno español, sin hablar directamente de dimisión.

Preguntas íntimas

Rubiales sigue en problemas. Tamara Ramos, Directora General del sindicato Futbolistas ON, en una entrevista con el 'El Programa del Verano', lo dejó mal parado.



"He sufrido humillaciones, ha sido una barbaridad. No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y le he sufrido, lo que me ha extrañado es que lo haga en público", dijo.



Otras veces, Ramos señaló que Rubiales, frente a jugadores como Gerard Piqué e Iker Casillas le hacía preguntas obscenas. "Venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras" o "¿de qué color traes hoy la ropa interior?", comentó.

