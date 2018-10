Del Valle vs. Morelo: el momento para los goleadores

Millonarios y Santa Fe tienen armas de gol para buscar este martes el triunfo que necesitan para avanzar a cuartos de final de la Copa Suramericana. Por el lado azul está Ayron del Valle, el artillero embajador; por el rojo, Wilson Morleo, ausente en el partido de ida y gran novedad de los cardenales para este duelo.

Sin embargo, aunque son los goleadores de sus respectivos equipos, no están en su mejor momento. No están conectados con el gol de la manera en que sus hinchas y ellos mismos esperan.



Del Valle lleva dos goles en la Suramericana en tres partidos, en 270 minutos jugados. Se los anotó a General Díaz. En la Liga local, Del Valle lleva dos goles, al América y al Bucaramanga. Es decir, 4 goles en este semestre. Poco.



Morelo tiene cifras similares. Dos goles en la Liga, contra Alianza y contra Huila, uno en la Copa Colombia, y no ha anotado en esta Suramericana, en dos partidos y 151 minutos.

Del Valle ha hecho en Millonarios un total de 42 goles en 117 partidos, en todas las competiciones, desde 2016.



Morelo lleva en su segundo ciclo en el club, 28 tantos, en 56 partidos.



En el juego de ida, Del Valle no pudo anotar. Morelo no actuó por suspensión. Hoy estarán los dos atacantes liderando a sus equipos para buscar los goles que necesitan.



DEPORTES