Con un gran gol desde fuera del área del colombiano Deiver Machado, que se introdujo por la escuadra izquierda del meta Alban Lafont, el Lens encarriló la victoria ante el Nantes (3-1) que le devolvió a la lucha por los puestos europeos de la Ligue 1.

El conjunto de Franck Haise, erigido en una de las revelaciones de la competición en la primera mitad del curso, llevaba cuatro encuentros sin ganar.

Golazo de Machado

Atascado en la tabla, se reencontró con el triunfo en el duelo del Estadio Bollaert-Delelis ante el Nantes que encarriló pasada la media hora con el tanto de Machado tras recibir el balón del argentino Facundo Medina.



El gol del sudamericano sosegó al equipo de Haise que dos minutos más tarde hizo el segundo, firmado por Adrien Thomasson.



Aun así, no encontró el sosiego el Lens hasta el final porque al borde del descanso, el Nantes, que empató frente el Juventus en la Liga Europa, acortó distancias con la diana de Florent Mollet tras recibir un pase del nigeriano Moses Simon. Pero quedó sentenciado el encuentro a un cuarto de hora del final con el autogol del mailense Charles Traore que dilapidó las esperanzas visitantes.



El Lens se asienta en la cuarta plaza y mantiene la distancia con el Stade Rennes, quinto, mientras el Nantes vuelve a estancarse.



El colombiano jugó 75 minutos, y además de su golazo, tuvo 3 pases claves, 8 duelos ganados de 14 y 2 regates completados, según cifras de SofaScore.

J'sais plus si j'suis gaucher ou droitier

Je tire des deux pieds : Deiver Machadopic.twitter.com/navOVHfrGO — Casquette (@JonasMenace) February 19, 2023



EFE

Más noticias de deportes