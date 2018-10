Definidos los horarios Santa Fe vs. Cali en cuartos de la Suramericana

Este viernes la Conmebol dio a conocer los horarios de los cuartos de final de la Copa Suramericana. La llave de los equipo colombianos entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se llevará acabo el martes 23 de octubre y la vuelta se disputará el 30 del mismo mes.

Por su parte el otro equipo colombiano, Junior de Barranquilla, enfrentará a Defensa y Justicia en el partido de ida en el Metropolitano el jueves 25 de octubre, mientras que el partido de vuelta en Argentina será el 1 de noviembre.

Fixture

Ida

23/10 Santa Fe vs. Cali: Estadio El Campín. 7:45 p.m.

24/10 Fluminense vs. Nacional: Maracaná. 7:30 p.m.

24/10 Bahia vs. Atlético Paranaense: Arena Fonte Nova. 9:45 p.m.

24/10 Junior vs. Defensa y Justicia: Metropolitano Roberto Meléndez. 7:30 p.m.



Partidos de vuelta

30/10 Cali vs. Santa Fe: Palmaseca. 7:45 p.m.

31/10 Nacional vs. Fluminense: Gran Parque Central 7:30 p.m.

31/10 Atlético Paranaense vs. Bahia: Arena da Baixada. 9:45 p.m.

1/11 Defensa y Justicia vs. Junior: CA Lanús 9:45 p.m.







