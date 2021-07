¡Donnarumma, el héroe de Italia! Ganaron por penaltis en Wembley

Tras el empate durante los 120 minutos, Inglaterra e Italia definieron desde los once metros el campeón de la Eurocopa. Donnarumma fue pletórico y uno de los héroes de la noche.

Italia empató con un gol de rebote de Bonucci en el segundo tiempo. Cabe mencionar que no se definía una final de la Eurocopa desde 1976.



El primero en patear fue Berardi de Italia, quien marcó y Pickford no salió en la foto. Posteriormente continuó Harry Kane por Inglaterra y Donnarumma, a pesar de adivinar el lado, no alcanzó a atajarlo.



El segundo penalti lo pateó Belotti y el guardameta inglés atajó, dándole la ventaja a Inglaterra. El encargado de confirmar la ventaja fue Maguire, el central inglés.



Tras el gol de Bonucci, Rashford erró el penal y volvieron a la paridad. Ambos han fallado un penal.



Posteriormente siguió Bernardeschi, quien cobró al medio y marcó. Sancho, por su parte, cobró y Donnarumma se vistió de héroe. El título está servido para Italia.



El penalti que vale un título lo cobró Jorginho. Pickford, por su parte, intentó desconcentrarlo y lo consiguió. Su mano y el palo le dieron vida a Inglaterra.



Aunque Inglaterra tenía la posibilidad de igualarlo, Donnarumma se vistió de héroe y se coronó campeón en Wembley.