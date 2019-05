Yerry se sinceró: contó su drama y afirmó estar fuerte para la Copa

“¿Y usted cómo está, Yerry?”, le preguntaron este martes a Mina, y era la pregunta del millón porque llevaba tiempo sin dar declaraciones. “Estoy fuerte, panita”, respondió el zaguero, así, como si nunca hubiera perdido la alegría, pese a los momentos difíciles que ha vivido en la temporada.

El defensa, que ya entrena con la Selección Colombia en Bogotá, volvió a dar declaraciones. Había incertidumbre por sus lesiones, por su temporada de poca actividad en el Everton inglés, por su silencio. Pero dice que está fuerte y que el drama que vivió ya es parte del pasado. Ahora solo piensa en jugar y ganar la Copa América.



Mina le madrugó al trabajo con el técnico Carlos Queiroz. Fue el primero que llegó. Desde el pasado sábado ya estaba sobre el césped de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Quiere estar en forma para quedar entre los 23 que irán a Brasil. “Las lesiones me hicieron aprender mucho. No quiero pensar en eso, hay que vivir el presente y trabajar”, dijo el defensor, sonriente, como siempre; ilusionado, como es normal antes de la competición.

Entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

Yerry Mina ha tenido una temporada de olvido. Después de ser el héroe de Colombia en el pasado Mundial de Rusia, con sus tres anotaciones que hicieron vibrar a todo el país, el zaguero aterrizó en el fútbol inglés, dejó atrás su efímero paso por el Barcelona, un castillo que se le derrumbó. Primero tuvo un problema de aductores, que sufrió en el partido contra Inglaterra de octavos de final del Mundial. Su estreno en el Everton se demoró porque además sufrió una patada en un pie. Luego, se reportó una fisura en el quinto metatarsiano del píe izquierdo. Arrancó el año con una nueva lesión de la que poco se conoció. Desde Rusia ha tenido lesiones, recaídas, nuevas lesiones, nuevas recaídas. Así se la pasó toda la temporada. Jugó solo 13 partidos de la Liga inglesa e hizo un gol.



Con todo y eso, Mina es fijo de la Selección. Estuvo en la primera convocatoria de Carlos Queiroz para la gira asiática. Fue titular y enfrentó a Japón. Arrancó de nuevo de inicialista contra Corea. Pero en ese partido, volvió a caer. Una nueva lesión lo sacó terminando el primer tiempo. Se prendieron las alarmas, no solo en Colombia sino en el Everton. El técnico Marco Silva dijo que las noticias no eran buenas. Se generó una discrepancia con la Federación Colombia, que tuvo que salir a aclarar que a Mina, como a todos, se les hicieron los exámenes de rigor. Sin embargo, Mina siguió sin jugar en el fútbol inglés y tras ese percance, solo disputó un partido.

Entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET

A todos esos problemas físicos se le sumó uno extradeportivo. Mina fue centro de polémica por aparecer como imagen de publicidad de una firma de apuestas deportivas en el fútbol colombiano, lo que lo expuso a una sanción en el fútbol inglés, que prohíbe estas prácticas. Una cadena de situaciones han afectado su tranquilidad. Todo eso lo quiere dejar atrás.



“Solo me toca trabajar y tratar de llegar a mi mejor fútbol. Viví momentos difíciles, preocupantes, estuve mal, pero lo importante es que ya pasó; ahora, a disfrutar de este llamado y desde que llegué acá estoy pensando en la Copa América, en cómo será y en por qué no ganarla”, dijo ayer Mina, con la cara ilusionada, como si fuera su primer llamado, cuando ya es uno de los experimentados, a sus 24 años.



“Una persona de los profesores (cuerpo técnico de Carlos Queiroz) estuvo siempre conmigo, por eso le agradezco, y a las personas que me enviaron mensajes también les agradezco. Eso llega. Ahora, a demostrar de lo que estamos hechos. Siempre tenemos que estar con los pies en la tierra y los ojos en el cielo”, agregó el defensor.

Mina le echa tierra al pasado y se siente fuerte para recuperar su nivel, se siente fuerte para quedar entre los 23 y se siente fuerte para ganar la Copa América.



La Selección calienta motores a toda marcha. Este martes, seis jugadores de los 40 preseleccionados entrenaron con Queiroz; además de Mina, estuvieron Edwin Cardona y Jéfferson Lerma, más los porteros Éder Cháux, Aldaír Quintana y Diego Novoa.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET