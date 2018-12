‘No imagino a Paranaense saliendo a atacar como loco’: Viera

Recomendaciones para encarar el partido. Para nosotros es importante buscar un gol bien temprano. Es una final, vamos empatados, jugamos en Brasil, pero la necesidad es nuestra de ganar y vamos a buscar el partido desde la entrada.

El estado de la cancha. Nosotros no estamos acostumbrados, pero la vi bien. No estaba mojada, porque ahí el piso cambia mucho. Todas las luces no estaban encendidas y eso no nos da un panorama claro de lo que nos vamos a encontrar en el partido. Vamos a entrenar en una cancha similar, ojalá la puedan mojar para ver el pique del balón. La cancha es para los dos y debemos acomodarnos rápido.



La presión de jugar con la tribuna cerca. A nivel internacional en Suramericana están cerca la tribuna y el equipo ha respondido bien. Nos da igual, a dentro de la cancha debemos rendir de igual forma. En lo personal me gusta más y no le veo problema.

Las dos finales. Cuando terminamos el primer partido contra Paranaense, en donde todos esperaban una victoria y empatamos, cambiamos rápidamente el chip para pensar en el partido contra Medellín y encarar ese partido. Lo ganamos y ahora encaramos este encuentro. Nosotros no nos resta una victoria o un empate, porque a los tres días se nos viene otra final. Estamos claros de que estos dos partidos son definitivos para el semestre.



El partido que espera. Ellos pueden salir un poco más de lo que lo hicieron en Barranquilla, pero saben que si lo hacen y nos dejan espacios atrás los vamos a complicar mucho. Seguramente vieron el partido contra Santa fe en Bogotá. Es una final, los equipos vamos a salir a darlo todo sin descubrir sectores de la cancha. Serán 90 minutos largos. Me imagino un partido intenso, pero no al rival yéndose al ataque como loco.



Penales. Yo creo que para los penales falta mucho. Si 90 minutos son largos, imagínense un alargue. Pero si hay penales, bienvenidos sean. Tengo confianza, pero estamos pensando en el partido. Pensamos vivir el partido en los dos tiempos.

Liderazgo. Nosotros hemos tomado los partidos anteriores como finales, cada serie era definitiva. Este miércoles es la última. Estamos felices de llegar al último partido de la Copa Suramericana, esperemos hacerlo igual de bien y hacer un partido perfecto para darle el título a Junior.



La sensación que tiene de la final. Hoy en día estoy tranquilo. La ansiedad y los nervios son normales de un partido. Espero que eso exista hasta el último día de mi carrera. Sabiendo que vamos a jugar algo muy lindo. Estamos muy contentos, la gente está feliz y esperemos estar a la altura. Vamos a estar contra un estadio de visitante, pero llevamos el alma y corazón de nuestros aficionados.



